Suspeito de matar e carbonizar mulher em São Domingos do Norte é preso

A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos Crédito: Redes sociais

A Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte apurou que o suspeito tinha chegado ao município pouco antes do crime, vindo de Vila Nova de Colares, na Serra. As informações foram repassadas para a Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) que conseguiu localizar o suspeito na Serra. Ele tentou fugir, mas foi detido.

O CRIME

O crime ocorreu no dia 21 de setembro, na região conhecida como Sovaco da Cobra. O corpo de Cristiana foi encontrado por um morador que reconheceu a vítima, e acionou a Polícia Militar

As investigações da PC constataram que, na noite anterior ao crime, os vizinhos ouviram a vítima discutindo com o então companheiro. Ela pretendia sair novamente de casa, o que acabou ocorrendo.

“Ela então se dirigiu à casa de um conhecido, no local dos fatos, onde ocorria uma festa. Nesse local também se encontrava o suspeito, um homem de 21 anos. Em determinado momento, após beberem, o suspeito e a vítima foram para a parte de trás de um imóvel, onde supostamente o crime ocorreu”, contou o titular da DP de São Domingos do Norte, delegado Rafael Caliman.

A investigação ainda está em curso, visto que a motivação do crime não foi esclarecida. Além de ter esfaqueado e incendiado a vítima, a suspeita é que o homem também abusou de Cristiane – a calcinha da vítima estava distante do corpo no momento em que ela foi encontrada.