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Crime brutal

Suspeito de matar e carbonizar mulher em São Domingos do Norte é preso

Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos, foi encontrada carbonizado no dia 21 de setembro. Segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que a vítima também foi abusada sexualmente

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 17:40

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 out 2022 às 17:40
A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos
A vítima foi identificada como Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos Crédito: Redes sociais
Foi preso na Serra, nesta terça-feira (11), um homem de 21 anos suspeito de matar e carbonizar o corpo de Cristiana Cuzzuol Pitol, de 44 anos, no bairro Caixa D'água, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, investigações apontam que a vítima também foi abusada sexualmente pelo suspeito.
A Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte apurou que o suspeito tinha chegado ao município pouco antes do crime, vindo de Vila Nova de Colares, na Serra. As informações foram repassadas para a Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) que conseguiu localizar o suspeito na Serra. Ele tentou fugir, mas foi detido.

O CRIME

O crime ocorreu no dia 21 de setembro, na região conhecida como Sovaco da Cobra. O corpo de Cristiana foi encontrado por um morador que reconheceu a vítima, e acionou a Polícia Militar.
As investigações da PC constataram que, na noite anterior ao crime, os vizinhos ouviram a vítima discutindo com o então companheiro. Ela pretendia sair novamente de casa, o que acabou ocorrendo.
“Ela então se dirigiu à casa de um conhecido, no local dos fatos, onde ocorria uma festa. Nesse local também se encontrava o suspeito, um homem de 21 anos. Em determinado momento, após beberem, o suspeito e a vítima foram para a parte de trás de um imóvel, onde supostamente o crime ocorreu”, contou o titular da DP de São Domingos do Norte, delegado Rafael Caliman.
A investigação ainda está em curso, visto que a motivação do crime não foi esclarecida. Além de ter esfaqueado e incendiado a vítima, a suspeita é que o homem também abusou de Cristiane – a calcinha da vítima estava distante do corpo no momento em que ela foi encontrada.
A PC ainda informou que suspeito já havia respondido por fatos análogos aos crimes de roubos e estupro quando era adolescente. Segundo o delegado, o inquérito será concluído em dez dias e entregue ao Ministério Público de São Domingos do Norte.  O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

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