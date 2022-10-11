Vereador de São Mateus é condenado a 39 anos de prisão por estuprar adolescentes

Vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável Crédito: Câmara de São Mateus/Reprodução

A sentença da ação penal, movida pelo Ministério Público, foi assinada pelo juiz Antônio Moreira Fernandes da 3ª Vara Criminal de São Mateus no dia 30 de setembro, publicada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Segundo consta no documento, o vereador atraía as vítimas para assistir filmes com ele, enquanto praticava os abusos por debaixo da coberta.

Uma das vítimas, embora menor de idade, cuidava do filho do acusado, que se aproveitava disso para abusar da menina. A outra vítima, além de sofrer os abusos, ainda era xingada pelo vereador com termos pejorativos na frente de outras pessoas. De acordo com o processo, as ofensas eram “uma clara intenção de desqualificá-la, caso viesse a reportar os abusos”.

Apesar de ainda caber recurso na sentença, o juiz determinou que Roberto permaneça preso, afirmando que “a liberdade provisória causará risco para a ordem pública”. O parlamentar continua preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, segundo a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).