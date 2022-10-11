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Norte do ES

Vereador de São Mateus é condenado a 39 anos de prisão por estuprar adolescentes

Roberto Pedro de Assis, conhecido como Robertinho, foi preso no dia 20 de dezembro do ano passado, após as vítimas, duas adolescentes de 12 e 16 anos, denunciarem que os abusos sexuais aconteciam há nove anos
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 out 2022 às 17:06

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 17:06

Vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável.
Vereador de São Mateus Roberto de Assis, conhecido como Robertinho (PSB), foi preso após ser acusado de estupro de vulnerável Crédito: Câmara de São Mateus/Reprodução
O vereador de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, Roberto Pedro de Assis, conhecido como Robertinho, foi condenado pela Justiça a 39 anos e 5 meses de prisão por estuprar duas adolescentes, de 12 e 16 anos. Roberto está afastado do cargo de parlamentar desde que foi preso, no dia 20 de dezembro do ano passado, após as vítimas denunciarem que os abusos sexuais aconteciam há nove anos.
A sentença da ação penal, movida pelo Ministério Público, foi assinada pelo juiz Antônio Moreira Fernandes da 3ª Vara Criminal de São Mateus no dia 30 de setembro, publicada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Segundo consta no documento, o vereador atraía as vítimas para assistir filmes com ele, enquanto praticava os abusos por debaixo da coberta.
Uma das vítimas, embora menor de idade, cuidava do filho do acusado, que se aproveitava disso para abusar da menina. A outra vítima, além de sofrer os abusos, ainda era xingada pelo vereador com termos pejorativos na frente de outras pessoas. De acordo com o processo, as ofensas eram “uma clara intenção de desqualificá-la, caso viesse a reportar os abusos”.
Apesar de ainda caber recurso na sentença, o juiz determinou que Roberto permaneça preso, afirmando que “a liberdade provisória causará risco para a ordem pública”. O parlamentar continua preso na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5, segundo a Secretaria de Justiça do Estado (Sejus).
A reportagem de A Gazeta apurou que Roberto está afastado do cargo na Câmara de São Mateus, mas não perdeu o mandato. O legislativo municipal foi procurado e, assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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