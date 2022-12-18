Cadela farejadora acha drogas dentro de carrinho de bebê em Vila Velha

Cadela Meg é da Polícia Militar e auxiliou na operação Crédito: Divulgação | Guarda Municipal

A cadela Meg, da Polícia Militar , encontrou uma sacola com drogas dentro de um carrinho de bebê em Ilha dos Ayres, Vila Velha , na noite deste sábado (17). Além do pequeno de oito meses, ainda havia duas outras crianças na casa, de nove e seis anos. A mulher que estava com eles foi detida.

De acordo com a Guarda Municipal, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e policiais militares estavam fazendo uma ação integrada no bairro quando receberam a denúncia de que uma casa da região estava sendo usada para guardar drogas. A informação dava conta ainda de que uma mulher era a "guardiã" do material.

Já na casa, a mulher alegou que não morava ali, e disse que estava indo para sua residência para encontrar com o marido e os três filhos.

Os agentes entraram na residência e a cadela Meg começou a fazer buscas. Segundo a Guarda Municipal, as três crianças estavam lá — diferente da história que a mulher tinha contado inicialmente.