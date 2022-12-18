Cadela farejadora acha drogas dentro de carrinho de bebê em Vila Velha

A cadela Meg, da Polícia Militar, encontrou uma sacola com drogas dentro de um carrinho de bebê em Ilha dos Ayres, Vila Velha, na noite deste sábado (17). Além do pequeno de oito meses, ainda havia duas outras crianças na casa, de nove e seis anos. A mulher que estava com eles foi detida.
De acordo com a Guarda Municipal, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) e policiais militares estavam fazendo uma ação integrada no bairro quando receberam a denúncia de que uma casa da região estava sendo usada para guardar drogas. A informação dava conta ainda de que uma mulher era a "guardiã" do material.
Já na casa, a mulher alegou que não morava ali, e disse que estava indo para sua residência para encontrar com o marido e os três filhos.
Os agentes entraram na residência e a cadela Meg começou a fazer buscas. Segundo a Guarda Municipal, as três crianças estavam lá — diferente da história que a mulher tinha contado inicialmente.
Dentro o carrinho do bebê, Meg encontrou uma sacola com as drogas. A mulher de 30 anos foi encaminhada para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada. As crianças foram entregues ao avô. A reportagem perguntou à Polícia Civil sobre a autuação dela. Se houver retorno, o texto será atualizado.