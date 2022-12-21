Homem é assassinado por vizinho ao cobrar dívida de R$ 20 em Piúma

Autor do crime foi preso em flagrante Crédito: Cottonbro / Pexels

Um homem foi morto com golpe de faca após cobrar uma dívida de R$ 20 referente a uma cópia de chave. O crime aconteceu no final da noite dessa terça-feira (20), no Centro de Piúma , Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , a vítima levou a faca no momento de ir fazer a cobrança a um vizinho, mas, durante a briga, foi desarmado e golpeado pelo suspeito – que foi preso.

A Polícia Militar informou que o homem, que não teve nome e idade divulgados, foi encontrado ferido em uma galeria, próximo a uma escada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu antes da equipe chegar ao local.

SOBRE O CRIME

Segundo informações que a Polícia Militar recebeu, o autor do crime seria um vizinho da vítima, que fugiu após o assassinato. Os militares foram até o apartamento do suspeito, mas ele não foi localizado. Sobre a mesa da cozinha dele havia uma faca de serra coberta de sangue.

No local, uma mulher chegou no imóvel e se apresentou como moradora. Ela disse que o companheiro ligou para ela dizendo que um homem teria ido até a porta do apartamento com uma faca nas mãos após fazer ameaças pelo WhatsApp e ligações.

Ao abrir a porta, o morador teria entrado em luta corporal com o homem e, temendo pela própria vida, conseguiu tirar o objeto das mãos do homem. Os militares conseguiram fazer contato por telefone com o suspeito, orientado a ir até apartamento dar a sua versão do caso.

Ele foi ao local e confirmou os fatos narrados pela esposa. Disse ainda que possuía conhecimentos de artes marciais e, por conta disso, conseguiu retirar a faca das mãos do homem, que tinha o porte físico maior.

Mesmo sem a faca em mãos, o homem continuou as agressões e foi golpeado pelo morador do apartamento. Segundo ele, a situação aconteceu, pois a vítima estava cobrando o valor de vinte reais referente à cópia da chave do portão da galeria. O autor do crime foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 26 anos foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e encaminhado ao sistema prisional.