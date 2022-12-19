Adolescente com deficiência é estuprada em Atílio Vivácqua

O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Os conselheiros e a polícia fizeram contato com a mãe da vítima, porém, a mulher desacreditou na história e disse que nada tinha acontecido com a filha. Apesar disso, as equipes perceberam que a garota estava muito assustada e ela foi encaminhada à casa de acolhimento no município.