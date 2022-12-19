Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência sexual

Adolescente com deficiência é estuprada em Atílio Vivácqua

Caso foi denunciado à Polícia Militar na noite de domingo (18). Suspeito fugiu após uma pessoa presenciar o ato com a jovem de 17 anos, que é muda
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2022 às 17:49

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 17:49

Um homem de 43 anos foi denunciado após ser apontado como suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, muda, na noite de domingo (18) na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi preso e o caso segue em investigação.
O caso foi denunciado à Polícia Militar por uma pessoa que disse ter presenciado a cena. A testemunha contou ter visto o homem abusando sexualmente a adolescente, em uma rua. A vítima chorava muito e tentava se desvencilhar do agressor. Ao ver a pessoa, o criminoso fugiu.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Os conselheiros e a polícia fizeram contato com a mãe da vítima, porém, a mulher desacreditou na história e disse que nada tinha acontecido com a filha. Apesar disso, as equipes perceberam que a garota estava muito assustada e ela foi encaminhada à casa de acolhimento no município.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da delegacia de Atílio Vivácqua estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. Não é necessário se identificar para denunciar.

Veja Também

Homem é encontrado em carro submerso em rio de Castelo

Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro

Mulher é suspeita de matar a ex-namorada e balear a amiga dela em Piúma

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro Polícia Civil Atílio Vivácqua Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados