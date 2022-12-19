Adolescente com deficiência é estuprada em Atílio Vivácqua

Um homem de 43 anos foi denunciado após ser apontado como suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos, muda, na noite de domingo (18) na zona rural de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, nenhum suspeito foi preso e o caso segue em investigação.
O caso foi denunciado à Polícia Militar por uma pessoa que disse ter presenciado a cena. A testemunha contou ter visto o homem abusando sexualmente a adolescente, em uma rua. A vítima chorava muito e tentava se desvencilhar do agressor. Ao ver a pessoa, o criminoso fugiu.
O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou o caso. Os conselheiros e a polícia fizeram contato com a mãe da vítima, porém, a mulher desacreditou na história e disse que nada tinha acontecido com a filha. Apesar disso, as equipes perceberam que a garota estava muito assustada e ela foi encaminhada à casa de acolhimento no município.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que as investigações e as diligências da delegacia de Atílio Vivácqua estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.
A população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. Não é necessário se identificar para denunciar.