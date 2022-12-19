Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly

Um crime assustou e chamou atenção dos moradores do bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Um rapaz, identificado como Rafael Soares de Assis, de 29 anos, foi assassinado com vários tiros dentro de uma borracharia. Um homem, que teria trocado tiros com a vítima, também morreu após o crime.

O crime aconteceu às 10h15, na Avenida Nossa Senhora da Consolação, principal via do bairro. Segundo a Polícia Militar , o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Vila Rica, e que havia um homem caído no interior de uma borracharia.

Ainda segundo informações da polícia, dois suspeitos armados desceram de um carro, atravessaram a rua e invadiram a borracharia, onde a vítima tinha acabado de entrar e aguardava o alinhamento do carro. Após uma troca de tiros entre as partes, dentro do estabelecimento, a vítima caiu já sem vida.

O proprietário da borracharia contou aos militares que estava abaixado, consertando uma câmara de ar quando ouviu uma intensa troca de tiros e se abrigou. Após o tiroteio, ele viu Rafael Soares de Assis, sangrando e os dois suspeitos armados, correndo para o outro lado da rua. Um dos suspeitos teria saído correndo e sangrando, com a mão no abdômen. A dupla fugiu em um veículo e não foi localizada.

Enquanto a PM aguardava a perícia da Polícia Civil, receberam a informação de que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa um homem, baleado e sem vida. Conforme o registro policial, ele foi deixado em uma cadeira de rodas, por ocupantes de um carro que fugiu em seguida. O nome dele não foi informado pela polícia.

O corpo das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município para serem necropsiados e liberados para os familiares.