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Violência

Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro

Rafael Soares de Assis, de 29 anos, foi assassinado com vários tiros dentro de uma borracharia no bairro Vila Rica, na manhã desta segunda-feira (19). Um suspeito, que teria trocado tiros com ele também faleceu

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 14:41

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2022 às 14:41
Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro
Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro Crédito: Bruna Hemerly
Um crime assustou e chamou atenção dos moradores do bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Um rapaz, identificado como Rafael Soares de Assis, de 29 anos, foi assassinado com vários tiros dentro de uma borracharia. Um homem, que teria trocado tiros com a vítima, também morreu após o crime. 
O crime aconteceu às 10h15, na Avenida Nossa Senhora da Consolação, principal via do bairro. Segundo a Polícia Militar, o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) recebeu a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no bairro Vila Rica, e que havia um homem caído no interior de uma borracharia.
Ainda segundo informações da polícia, dois suspeitos armados desceram de um carro, atravessaram a rua e invadiram a borracharia, onde a vítima tinha acabado de entrar e aguardava o alinhamento do carro. Após uma troca de tiros entre as partes, dentro do estabelecimento, a vítima caiu já sem vida. 
O proprietário da borracharia contou aos militares que estava abaixado, consertando uma câmara de ar quando ouviu uma intensa troca de tiros e se abrigou. Após o tiroteio, ele viu Rafael Soares de Assis, sangrando e os dois suspeitos armados, correndo para o outro lado da rua. Um dos suspeitos teria saído correndo e sangrando, com a mão no abdômen. A dupla fugiu em um veículo e não foi localizada.
Enquanto a PM aguardava a perícia da Polícia Civil, receberam a informação de que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento do Marbrasa um homem, baleado e sem vida. Conforme o registro policial, ele foi deixado em uma cadeira de rodas, por ocupantes de um carro que fugiu em seguida. O nome dele não foi informado pela polícia. 
O corpo das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município para serem necropsiados e liberados para os familiares.
Ainda de acordo com a corporação, a ocorrência está em andamento no plantão vigente e somente após a finalização das diligências, teremos mais informações do caso e se há detidos.

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