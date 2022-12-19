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Campeã do Mundo

Com ‘Maradona Móvel’, fã capixaba homenageia ídolo da Argentina; veja vídeo

Em março deste ano, o servidor público Cláudio Gonçalves, de 63 anos, pintou carro em homenagem a Diego Maradona. Fã da Argentina, ele comemorou o título mundial do país vizinho
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2022 às 11:37

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 11:37

A vitória da Argentina na Copa do Mundo, neste domingo (18), teve um sentimento especial para Cláudio Gonçalves, de 63 anos, morador de Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Fã do ídolo Diego Maradona, o servidor público pintou o carro dele, um Peugeot 206, com as cores da bandeira argentina em homenagem ao jogador, grande ídolo argentino, falecido em 2020. 
Segundo Cláudio Gonçalves, ele nunca esteve na Argentina, mas é torcedor da Seleção do país vizinho desde que era criança, e torce também para o Boca Juniors, time argentino. Após comprar o Peugeot 206 em outubro de 2021, cinco meses depois,  em março deste ano, o servidor público decidiu transformá-lo no que chama de ‘Maradona Móvel’ para homenagear o ídolo.
Servidor público Cláudio Gonçalves, de 63 anos, é morador de Ibitirama
Servidor público Cláudio Gonçalves, de 63 anos, é morador de Ibitirama Crédito: Cláudio Gonçalves
“Desde sempre tenho paixão pela Argentina. Atualmente me considero campeão. Meses antes da Copa do Mundo, quis fazer do carrinho velho o ‘Maradona móvel’, e agora tenho vontade de ir lá e conhecer Córdoba (segunda cidade argentina mais populosa)”, contou o servidor público.
Apesar de o brasileiro Pelé ser considerado o maior jogador do mundo, para Cláudio, ninguém supera o ídolo argentino. “Maradona como jogador sempre foi e será o melhor jogador do mundo, de todas as épocas”, brincou.

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