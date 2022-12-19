Com ‘Maradona Móvel’, fã capixaba homenageia ídolo da Argentina; veja vídeo

A vitória da Argentina na Copa do Mundo, neste domingo (18), teve um sentimento especial para Cláudio Gonçalves, de 63 anos, morador de Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Fã do ídolo Diego Maradona, o servidor público pintou o carro dele, um Peugeot 206, com as cores da bandeira argentina em homenagem ao jogador, grande ídolo argentino, falecido em 2020.

Segundo Cláudio Gonçalves, ele nunca esteve na Argentina, mas é torcedor da Seleção do país vizinho desde que era criança, e torce também para o Boca Juniors, time argentino. Após comprar o Peugeot 206 em outubro de 2021, cinco meses depois, em março deste ano, o servidor público decidiu transformá-lo no que chama de ‘Maradona Móvel’ para homenagear o ídolo.

Servidor público Cláudio Gonçalves, de 63 anos, é morador de Ibitirama Crédito: Cláudio Gonçalves

“Desde sempre tenho paixão pela Argentina. Atualmente me considero campeão. Meses antes da Copa do Mundo, quis fazer do carrinho velho o ‘Maradona móvel’, e agora tenho vontade de ir lá e conhecer Córdoba (segunda cidade argentina mais populosa)”, contou o servidor público.