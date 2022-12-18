Messi diz que pode continuar na seleção argentina após tri na Copa

SÃO PAULO - O atacante Lionel Messi, 35 anos, afirmou que pode esticar a sua carreira na seleção argentina após o título conquistado neste domingo (18), no Catar, com a vitória nos pênaltis sobre a França.

Messi ergue o troféu da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini

Em entrevista ao canal esportivo TyC Sports, da Argentina, ele diz que quer continuar na seleção por mais um tempo.

"Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com isso [o título da Copa], não posso mais pedir nada. Graças a Deus ele me deu tudo. Fechar quase minha carreira assim, é impressionante. Depois disso, o que vai ser? Consegui a Copa América, Copa do Mundo... Chegou quase no final. Amo futebol, o que faço. Gosto de estar na seleção, no grupo, quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão mundial", disse Messi.

Ele diz que o título no Catar era o que estava faltando na sua carreira. "É o sonho de qualquer um, tive sorte de ter conseguido tudo e o que me faltava está aqui", disse o craque.

"Não vejo a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser."

Antes, o camisa 10 havia anunciado que a Copa de 2022 seria a sua última. Ele terá 39 em 2026. "É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final" afirmou antes da decisão contra a França.

Na entrevista coletiva concedida após a festa do título, no estádio Lusail, o técnico argentino Lionel Scaloni afirmou que a vaga do craque Lionel Messi está garantida na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.