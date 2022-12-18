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Gênio indomável

Messi diz que pode continuar na seleção argentina após tri na Copa

Craque disse que pretende desfrutar de mais alguns jogos pela equipe sendo campeão mundial; Scaloni diz que conta com o camisa 10 na Copa de 2026

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 18:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 dez 2022 às 18:49
SÃO PAULO - O atacante Lionel Messi, 35 anos, afirmou que pode esticar a sua carreira na seleção argentina após o título conquistado neste domingo (18), no Catar, com a vitória nos pênaltis sobre a França.
Festa de Messi e da Argentina, que conquista a Copa do Mundo pela terceira vez, no Catar
Messi ergue o troféu da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Em entrevista ao canal esportivo TyC Sports, da Argentina, ele diz que quer continuar na seleção por mais um tempo.
"Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com isso [o título da Copa], não posso mais pedir nada. Graças a Deus ele me deu tudo. Fechar quase minha carreira assim, é impressionante. Depois disso, o que vai ser? Consegui a Copa América, Copa do Mundo... Chegou quase no final. Amo futebol, o que faço. Gosto de estar na seleção, no grupo, quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão mundial", disse Messi.
Ele diz que o título no Catar era o que estava faltando na sua carreira. "É o sonho de qualquer um, tive sorte de ter conseguido tudo e o que me faltava está aqui", disse o craque.
"Não vejo a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser."
Antes, o camisa 10 havia anunciado que a Copa de 2022 seria a sua última. Ele terá 39 em 2026. "É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final" afirmou antes da decisão contra a França.
Na entrevista coletiva concedida após a festa do título, no estádio Lusail, o técnico argentino Lionel Scaloni afirmou que a vaga do craque Lionel Messi está garantida na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.
"A gente precisa guardar um lugar para ele na próxima Copa. A camisa dele está guardada. É ele que vai decidir o que fazer com sua carreira futebolística, porque com certeza ele não tem nenhuma ponta solta com a seleção. É só prazer, orgulhoso de ter o Messi conosco. O que ele transmite aos colegas é algo muito importante, algo que não dá para verbalizar", disse o comandante.

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