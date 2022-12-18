Messi diz que pode continuar na seleção argentina após tri na Copa

SÃO PAULO - O atacante Lionel Messi, 35 anos, afirmou que pode esticar a sua carreira na seleção argentina após o título conquistado neste domingo (18), no Catar, com a vitória nos pênaltis sobre a França.
Em entrevista ao canal esportivo TyC Sports, da Argentina, ele diz que quer continuar na seleção por mais um tempo.
"Óbvio que eu queria encerrar minha carreira com isso [o título da Copa], não posso mais pedir nada. Graças a Deus ele me deu tudo. Fechar quase minha carreira assim, é impressionante. Depois disso, o que vai ser? Consegui a Copa América, Copa do Mundo... Chegou quase no final. Amo futebol, o que faço. Gosto de estar na seleção, no grupo, quero continuar vivendo mais alguns jogos sendo campeão mundial", disse Messi.
Ele diz que o título no Catar era o que estava faltando na sua carreira. "É o sonho de qualquer um, tive sorte de ter conseguido tudo e o que me faltava está aqui", disse o craque.
"Não vejo a hora de estar na Argentina para ver que loucura vai ser."
Antes, o camisa 10 havia anunciado que a Copa de 2022 seria a sua última. Ele terá 39 em 2026. "É muita felicidade poder terminar minha trajetória no Mundial jogando minha última partida em uma final" afirmou antes da decisão contra a França.
Na entrevista coletiva concedida após a festa do título, no estádio Lusail, o técnico argentino Lionel Scaloni afirmou que a vaga do craque Lionel Messi está garantida na próxima Copa do Mundo, que será realizada em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.
"A gente precisa guardar um lugar para ele na próxima Copa. A camisa dele está guardada. É ele que vai decidir o que fazer com sua carreira futebolística, porque com certeza ele não tem nenhuma ponta solta com a seleção. É só prazer, orgulhoso de ter o Messi conosco. O que ele transmite aos colegas é algo muito importante, algo que não dá para verbalizar", disse o comandante.