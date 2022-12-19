Advogada é atropelada por motorista embriagado e está na UTI em Cachoeiro

Uma advogada de 26 anos, foi atropelada por um motorista embriagado quando estava correndo com um grupo de atletas às margens da BR 482, na localidade de Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Karina Vaillant Farias sofreu ferimentos graves e precisou ser internada na Unidade de Internação Intensiva (UTI) devido ao atropelamento, que ocorreu na madrugada deste domingo (18). O condutor do Volkswagen Gol, segundo a Polícia Militar, foi encontrado em outro local, dormindo dentro do carro. Ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o estava com mais de 30 dias de licenciamento vencido.
Segundo registro da Polícia Militar, o atropelamento aconteceu às 4h45. No momento do acidente, Karina estava com um grupo de atletas em um treinamento de corrida rústica e o grupo seguiria até o município de Marataízes, no Litoral do Estado.
Testemunhas relataram aos policiais militares que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, Karina está internada na UTI, em estado de saúde estável.
Nas redes sociais, amigos e familiares da jovem pedem por doações de sangue em nome da advogada. O Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim possui um setor de hemoterapia, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. O telefone da unidade é (28) 2101-2123.
Motorista foi flagrado dormindo dentro do carro
Durante as buscas realizadas por policiais militares, o motorista do carro que atropelou Karina – um homem de 46 anos que não teve o nome divulgado – foi encontrado dormindo sobre o volante, dentro do carro, que estava estacionado no trevo que dá acesso ao município de Presidente Kenedy, às margens da BR 101. O veículo, segundo a PM, estava com a lataria danificada e com marcas de sangue.
O homem foi encaminhado pelos militares à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi submetido ao teste de alcoolemia, que teve resultado de 0,78 mg/l – constatando que ele havia ingerido bebida alcoólica. A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e encaminhado ao presídio.
Advogada já ficou em 1º lugar em corrida em Cachoeiro
Karina Vaillant Farias já conquistou o 1º lugar na V Corrida da Mulher, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, em 27 de março deste ano. Na época, A Gazeta fez matéria sobre o assunto. A advogada chegou a passar mal e sofreu algumas quedas, precisando ser amparada no final da maratona. Na ocasião, ela explicou, em entrevista à reportagem que ficou desidratada e, por conta disso, perdeu a consciência em certo ponto do fim prova.