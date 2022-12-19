Advogada é atropelada por motorista embriagado e está na UTI em Cachoeiro

Testemunhas relataram aos policiais militares que o motorista trafegava pela contramão e, após o atropelamento, não parou e fugiu sem prestar socorro à vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a advogada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, Karina está internada na UTI, em estado de saúde estável.