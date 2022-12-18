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Cidade Continental

Adolescente de 16 anos é baleado após reagir a um assalto na Serra

A Polícia Militar foi acionada quando a vítima já estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, no bairro Rosário de Fátima. Não há informações sobre estado de saúde

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2022 às 20:06
Feridos foram socorridos para Upa de Carapina
Adolescente foi levado para a Upa de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um adolescente de 16 anos reagiu a um assalto e foi baleado na perna após a abordagem de suspeitos quando ele e a namorada estavam dentro de um carro de aplicativo na madrugada de domingo (18), na Serra. A Polícia Militar foi acionada quando a vítima já estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, no bairro Rosário de Fátima.
A namorada do menor relatou que eles se encontravam em um veículo de aplicativo em Cidade Continental, quando dois suspeitos abordaram o carro e roubaram os pertences das vítimas.
Foi durante a abordagem que o adolescente reagiu e foi baleado. Não há informações, porém, do estado de saúde da vítima.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi do crime foi detido até o início da noite deste domingo (18). O fato será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).

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