Adolescente de 16 anos é baleado após reagir a um assalto na Serra

Um adolescente de 16 anos reagiu a um assalto e foi baleado na perna após a abordagem de suspeitos quando ele e a namorada estavam dentro de um carro de aplicativo na madrugada de domingo (18), na Serra. A Polícia Militar foi acionada quando a vítima já estava sendo atendida na Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, no bairro Rosário de Fátima.
A namorada do menor relatou que eles se encontravam em um veículo de aplicativo em Cidade Continental, quando dois suspeitos abordaram o carro e roubaram os pertences das vítimas.
Foi durante a abordagem que o adolescente reagiu e foi baleado. Não há informações, porém, do estado de saúde da vítima.
A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi do crime foi detido até o início da noite deste domingo (18). O fato será investigado por meio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).