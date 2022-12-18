Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Novo andamento

Mãe condenada por matar filho recém-nascido é solta por ordem da Justiça

Condenada em novembro a 26 anos de prisão pelo crime ocorrido em 2015, Michelle Ribeiro Passos obteve habeas corpus e vai responder em liberdade

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 11:13

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

18 dez 2022 às 11:13
Michelle Ribeiro Passos foi presa em 2015 depois de matar o filho recém-nascido a golpes de tesoura
Michelle Ribeiro Passos havia sido presa por matar o filho a golpes de tesoura Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Acusada de matar o filho recém-nascido, Michelle Ribeiro Passos, de 35 anos, poderá responder ao crime em liberdade. Em novembro, ela teve a prisão preventiva decretada ao passar pelo Tribunal de Júri e ser condenada a 26 anos de reclusão. No entanto, Michelle foi solta na última sexta-feira (16) após a Justiça atender ao habeas corpus (pedido de soltura) feito pelo advogado dela.
Em decisão assinada na última quinta-feira (15), o magistrado Willian Silva defendeu que “eventual prisão provisória, nesta oportunidade, estaria fundada exclusivamente na gravidade do delito”, desconsiderando que a ré respondeu ao processo em liberdade, sem que tenha causado “embaraços” ou tentado "se esquivar".
No documento ao qual a reportagem de A Gazeta teve acesso, também foi levado em conta que Michelle “possui vínculo empregatício e é responsável pelos cuidados do avô, que possui problemas de saúde”. Ainda assim, ela deverá cumprir duas medidas cautelares para que continue solta. São elas:
Mãe condenada por matar filho recém-nascido é solta por ordem da Justiça
  • Comparecer, todo mês, em juízo a fim de informar e justificar as próprias atividades;
  • Ficar em casa durante o período noturno e nos dias de folga do trabalho.
Em decisão complementar publicada na última sexta-feira (16), Michelle já teve o alvará de soltura expedido. No texto assinado pela juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lagem, consta que a acusada deve comparecer à Primeira Vara Criminal de Vitória na próxima segunda-feira (19) para assinar o termo de compromisso.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pelo sistema prisional capixaba, confirmou o recebimento do alvará de soltura na própria sexta-feira (16). Até então, a acusada estava detida no Centro Prisional Feminino de Cariacica.

CRIME E PROCESSO: RELEMBRE O CASO

No dia 3 de junho de 2015, Michelle Ribeiro Passos foi presa suspeita de ter matado o filho recém-nascido, durante a madrugada anterior. O crime aconteceu dentro da própria casa, localizada no bairro Itararé, em Vitória. Na época, ela alegou que o bebê teria nascido morto, mas a perícia feita pela Polícia Civil apontou o contrário.
Em depoimento prestado naquela ocasião, Michelle afirmou ter engravidado sem querer do marido, que não queria mais ter filhos. Por esse motivo, a auxiliar contábil alegou ter falsificado o resultado de um teste de gravidez feito em maio daquele ano e escondido a barriga para o companheiro não perceber a gestação.
Na madrugada do dia 2 de junho, porém, ela começou a sentir fortes contrações, deu à luz no banheiro de casa e teria usado uma tesoura para cortar o cordão umbilical do feto. Entretanto, na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), ela teria usado a tesoura para matar o filho recém-nascido.
Naquele momento, o marido de Michelle teria ouvido os barulhos e tirado o bebê daquela situação, chamando a polícia em seguida. Exames de perícia feitos pela Polícia Civil apontaram que os golpes foram dados enquanto a criança ainda estava viva e a mãe acabou autuada por homicídio qualificado por motivo torpe.
Em julho daquele ano, a Justiça acolheu a denúncia do MPES e concedeu liberdade à acusada, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Em fevereiro de 2018, ela foi pronunciada. Ou seja, a Justiça aceitou as acusações feitas contra Michelle e determinou que ela fosse julgada pelo Tribunal de Júri.
Tal sessão aconteceu no último dia 30 de novembro e durou cerca de 10 horas. Ao final, Michelle Ribeiro Passos foi condenada a 26 anos, 11 meses e 22 dias de prisão pela morte do filho. Naquela data, a defesa dela havia adiantado que iria recorrer, por terem desconsiderado “o estado puerperal da acusada na ocasião”.

Veja Também

Menina de 3 anos abre a porta enquanto pais dormiam e fica 5 horas na rua

Motorista que matou modelo em Vitória é denunciada, mas sem pedido de prisão

Homem é preso por tocar partes íntimas de menina em lanchonete em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

MPES Sejus TJES Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados