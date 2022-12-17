Menina de 3 anos abre a porta enquanto pais dormiam e fica 5 horas na rua

Uma menina de três anos ficou cerca de cinco horas sozinha no meio da rua no bairro Santana, em Cariacica . Moradores estranharam a situação e acionaram a Polícia Militar , na manhã deste sábado (17). O caso foi parar na delegacia e, logo depois, os pais conseguiram entrar em contato com o Conselho Tutelar alegando que a criança abriu a porta e saiu enquanto eles dormiam.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na região. "No local, a solicitante informou que a criança, de aproximadamente três anos, estava há cerca de cinco horas em condições precárias em uma rua da região. Ninguém soube dizer quem era os pais da criança. O Conselho Tutelar foi acionado e seguiu para a Delegacia Regional do município", detalhou a corporação.

Plantonistas do Conselho Tutelar explicaram à reportagem de A Gazeta que foram chamados para acompanhar o caso na delegacia. Como não havia nenhum contato de parentes, a menina foi levada para uma casa de acolhimento. Cerca de 30 minutos depois, os pais entraram em contato alegando que dormiam e a criança abriu a porta e saiu. Quando acordaram, deram falta dela e foram procurar.