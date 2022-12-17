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Em Cariacica

Menina de 3 anos abre a porta enquanto pais dormiam e fica 5 horas na rua

Caso aconteceu no bairro Santana, e a polícia foi acionada na manhã deste sábado (17); criança foi reintegrada à família após atuação do Conselho Tutelar

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2022 às 16:47
Uma menina de três anos ficou cerca de cinco horas sozinha no meio da rua no bairro Santana, em Cariacica. Moradores estranharam a situação e acionaram a Polícia Militar, na manhã deste sábado (17). O caso foi parar na delegacia e, logo depois, os pais conseguiram entrar em contato com o Conselho Tutelar alegando que a criança abriu a porta e saiu enquanto eles dormiam.
Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência de abandono de incapaz na região. "No local, a solicitante informou que a criança, de aproximadamente três anos, estava há cerca de cinco horas em condições precárias em uma rua da região. Ninguém soube dizer quem era os pais da criança. O Conselho Tutelar foi acionado e seguiu para a Delegacia Regional do município", detalhou a corporação.
Plantonistas do Conselho Tutelar explicaram à reportagem de A Gazeta que foram chamados para acompanhar o caso na delegacia. Como não havia nenhum contato de parentes, a menina foi levada para uma casa de acolhimento. Cerca de 30 minutos depois, os pais entraram em contato alegando que dormiam e a criança abriu a porta e saiu. Quando acordaram, deram falta dela e foram procurar.
Sendo assim, ela foi reintegrada à família. Ainda segundo o Conselho Tutelar, a menina morava ali mesmo, na região de Santana. 

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