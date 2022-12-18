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Adolescentes são apreendidos e homem é preso após assalto a ônibus na Serra

A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro De Triagem de Viana

Publicado em 18 de Dezembro de 2022 às 16:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2022 às 16:39
Celulares, faca e arma foram apreendidos após assalto na Serra
Celulares, faca e arma foram apreendidos após assalto na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos e um homem foi preso após assalto a um ônibus do Transcol na Serra na noite de sábado (17). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar a informação de um coletivo assaltado pelo trio no bairro Jardim Limoeiro. Eles estariam com um simulacro de arma de fogo e uma faca. Uma das vítimas indicou aos policiais, através de um GPS do telefone, que o item estaria no bairro Central Carapina. Dentro de um imóvel, o trio foi detido e levado para a delegacia do município.
Quando a equipe chegou ao local, no bairro Central Carapina, um dos suspeitos foi flagrado tentanto fugir, pulando o muro dos fundos do imóvel. Ele, no entanto, acabou detido. No interior da casa, foram encontrados vários celulares, carteiras de identidade, cartões de passagem e documentos de veículos, além do simulacro de arma de fogo apontado inicialmente no relato dos passageiros do Transcol.
Os outros suspeitos, de 14 e 15 anos, foram localizados na mesma casa. Todos eles foram encaminhados para a Delegacia Regional do município.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo qualificado e corrupção de menores. Ele foi encaminhado ao Centro De Triagem de Viana. Já os adolescentes responderão por ato infracional análogo ao crime de roubo. Eles foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) também foram demandados. O texto será atualizado assim que houver retorno.

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