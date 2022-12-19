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Sul do Estado

Homem é encontrado em carro submerso em rio de Castelo

Segundo a Polícia Militar, Sandro Zumerle estava dentro da Saveiro encontrada no rio, na localidade de Estrela do Norte, no interior do município

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 15:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 dez 2022 às 15:29
Homem é encontrado dentro de carro submerso em rio de Castelo
Um trator foi utilizado para retirar a Saveiro de dentro do rio no interior de Castelo Crédito: Leitor | A Gazeta
O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado em um veículo submerso em um rio, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Sandro Zumerle.
As causas do acidente não foram informadas. Por volta das 9h30, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia um carro dentro do rio. Foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros no local, que durante a retirada do veículo da água constatou-se existir uma vítima.
Com ajuda de uma máquina, o veículo, um Volkswagen Saveiro, foi retirado da água e a perícia foi acionada.
A reportagem também procurou a Polícia Civil sobre o caso, mas não houve retorno.

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