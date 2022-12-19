Homem é encontrado em carro submerso em rio de Castelo

Um trator foi utilizado para retirar a Saveiro de dentro do rio no interior de Castelo

O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado em um veículo submerso em um rio, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Sandro Zumerle.