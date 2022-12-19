Homem é encontrado em carro submerso em rio de Castelo

O corpo de um homem de 52 anos foi encontrado em um veículo submerso em um rio, na localidade de Estrela do Norte, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Sandro Zumerle.
As causas do acidente não foram informadas. Por volta das 9h30, a Polícia Militar foi acionada para verificar a informação de que havia um carro dentro do rio. Foi solicitado apoio do Corpo de Bombeiros no local, que durante a retirada do veículo da água constatou-se existir uma vítima.
Com ajuda de uma máquina, o veículo, um Volkswagen Saveiro, foi retirado da água e a perícia foi acionada.
A reportagem também procurou a Polícia Civil sobre o caso, mas não houve retorno.