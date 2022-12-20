Homem é encontrado morto no meio de matagal em Marataízes

O corpo de um homem foi encontrado no meio de um matagal na localidade de Praia das Pitas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, havia um corte profundo no pescoço da vítima, que não teve idade e nome divulgados.
A Polícia Militar informou que foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, agentes da Guarda Municipal de Marataízes já estavam atendendo a ocorrência e isolando a área. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e disse que as investigações e as diligências da delegacia de Marataízes estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.