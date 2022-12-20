Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Homem é encontrado morto no meio de matagal em Marataízes

Segundo a Polícia Militar, havia um corte profundo no pescoço da vítima, corpo foi encontrado na localidade de Praia das Pitas

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 12:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 dez 2022 às 12:57
Corpo é encontrado em matagal em Marataízes Crédito: Divulgação
O corpo de um homem foi encontrado no meio de um matagal na localidade de Praia das Pitas, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã dessa segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar, havia um corte profundo no pescoço da vítima, que não teve idade e nome divulgados.
Polícia Militar informou que foi acionada e, quando a equipe chegou ao local, agentes da Guarda Municipal de Marataízes já estavam atendendo a ocorrência e isolando a área. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e disse que as investigações e as diligências da delegacia de Marataízes estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. 

Veja Também

Adolescente com deficiência é estuprada em Atílio Vivácqua

Homem é encontrado em carro submerso em rio de Castelo

Homem é morto dentro de borracharia em bairro de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marataízes Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"
Imagem de destaque
Chuva de granizo chama a atenção de moradores de Sooretama neste domingo (19)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados