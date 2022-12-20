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No Litoral Sul

Por ciúmes de mulher, homens trocam tiros e acabam presos em Itapemirim

Homens trocaram tiros por ciúmes da ex-companheira de um dos envolvidos. Polícia encontrou arma e simulacro com os suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2022 às 14:26

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 14:26

Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, drogas e um simulacro de pistola calibre .22
Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, drogas e um simulacro de pistola calibre .22 Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Dois homens foram presos por tentativa de homicídio em uma operação realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (20), na localidade de Brejo Grande do Sul, em Itapemirim, e Jaqueira, em Presidente Kennedy, Litoral Sul do Espírito Santo. Geivison Silva da Rocha, 34 anos, e Rudiedison Serpa Santos, de 28,  trocaram tiros por ciúmes da ex-companheira de um dos envolvidos.
Segundo o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, os dois são investigados por atentarem contra a vida um do outro nos dias 14 de novembro e 2 de dezembro.
A briga começou após o suspeito de 34 anos descobrir que o rapaz de 28 anos teria se relacionado, ou tentado se relacionar, com a ex-companheira dele.
“No dia 14 de novembro, o homem de 34 anos chegou num bar, na localidade de Jaqueira, onde Rudiedison Serpa Santos se encontrava e atirou contra ele, mas errou e atingiu uma senhora que estava conversando com a proprietária do bar e não tinha qualquer ligação com o fato. Rudiedison Serpa Santos fugiu do bar sem ser atingido e não se apresentou para prestar declarações, pois estava evadido do sistema prisional, depois de não ter retornado de uma saída temporária”, contou o delegado.
Durante a operação de hoje, foram apreendidos um revólver calibre .32, drogas e um simulacro de pistola calibre .22.
Os mandados expedidos contra os dois presos são de prisão temporária e tem validade de 30 dias, período em que prosseguirá as investigações. “Eles responderão este crime em face do flagrante delito por tentativa de homicídio qualificada, além de porte de arma e munições e serão levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes”, disse Thiago Viana.

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