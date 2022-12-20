Por ciúmes de mulher, homens trocam tiros e acabam presos em Itapemirim

Durante a operação, foram apreendidos um revólver calibre .32, drogas e um simulacro de pistola calibre .22 Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Dois homens foram presos por tentativa de homicídio em uma operação realizada pela Polícia Civil nesta terça-feira (20), na localidade de Brejo Grande do Sul, em Itapemirim , e Jaqueira, em Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo. Geivison Silva da Rocha, 34 anos, e Rudiedison Serpa Santos, de 28, trocaram tiros por ciúmes da ex-companheira de um dos envolvidos.

Segundo o titular da delegacia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana, os dois são investigados por atentarem contra a vida um do outro nos dias 14 de novembro e 2 de dezembro.

A briga começou após o suspeito de 34 anos descobrir que o rapaz de 28 anos teria se relacionado, ou tentado se relacionar, com a ex-companheira dele.

“No dia 14 de novembro, o homem de 34 anos chegou num bar, na localidade de Jaqueira, onde Rudiedison Serpa Santos se encontrava e atirou contra ele, mas errou e atingiu uma senhora que estava conversando com a proprietária do bar e não tinha qualquer ligação com o fato. Rudiedison Serpa Santos fugiu do bar sem ser atingido e não se apresentou para prestar declarações, pois estava evadido do sistema prisional, depois de não ter retornado de uma saída temporária”, contou o delegado.

Durante a operação de hoje, foram apreendidos um revólver calibre .32, drogas e um simulacro de pistola calibre .22.