Homem foi encontrado morto dentro de casa em Piúma Crédito: Leitor| A Gazeta

A confusão constatada no velório começou mais cedo, quando o homem de 36 anos foi assassinado em uma casa. Lá, na cena do crime, o irmão do homem de 41 anos, segundo o dono da funerária contratada, reconheceu o corpo caído e também formalmente quando a vítima foi levada para o Serviço Médico Legal (SML) em Cachoeiro.

Your browser does not support the audio element. Família de Piúma descobre em velório que corpo não era de parente

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o dono da funerária, que preferiu não se identificar, contou que, após a liberação, a empresa fez os preparativos e entregou o caixão em uma igreja evangélica para o velório na noite desta terça-feira (10).

“Ao abrir o caixão, os familiares não reconheceram o parente. Pegamos dois familiares, abrimos a urna no laboratório da funerária e confirmaram novamente que era o parente deles. O caixão voltou à igreja. Porém, recebi a informação por telefone de que o corpo que estava ali correspondia a características de um morador que estava sumido. Ele tinha uma tatuagem, cicatriz e roupas no dia do crime como descreveram. Acionei a perícia do SML de Cachoeiro e vieram recolher o corpo”, conta o dono da funerária.

O homem de 36 anos, segundo o proprietário da funerária, seria enterrado nesta manhã. “Estou há 20 anos na profissão e nunca passei por uma situação assim”, comentou.

Revolta

O corpo identificado erroneamente é, na verdade, segundo familiares, de Claudemir Moreira, de 36 anos. A nora, Mairce Cordeiro, disse que Claudemir era catador de materiais recicláveis e desde a segunda, após sair para trabalhar, não havia voltado para casa. Ele morava no bairro Lago Azul. O desaparecimento não foi comunicado à polícia, pois já tinham ficado outras vezes sem notícias e ele retornava.

"Todo mundo tem defeitos, mas ele tinha um coração bom. Estamos todos abalados e revoltados. Como alguém identifica sem ter a certeza? Os irmãos dele são de Vitória e estão indo à Cachoeiro para liberar o corpo" Mairce Cordeiro - Nora de Claudemir Moreira

O que diz a Polícia Civil

A reportagem procurou a Polícia Civil para explicar a identificação errada e quais as consequências do fato. Em nota, a Polícia Civil, por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), disse que o corpo havia sido liberado para um familiar da vítima que reconheceu o corpo como sendo do seu irmão, já que o corpo permitia claro reconhecimento visual.

“Entretanto, quando o corpo estava sendo velado, os outros familiares não o reconheceram como sendo seu parente, mas sim de outro nacional. O corpo foi encaminhado novamente para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi identificado e será liberado nesta manhã (11), para os devidos familiares. A SPTC esclarece que será realizada uma apuração interna para levantar informações sobre o fato”, informou a corporação por meio de nota.

Sobre assassinato, o caso segue em investigação pela delegacia de Piúma. Detalhes da investigação, não foram informados pela corporação.

Homem... está vivo

O homem dado como morto – que se chama Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos – está vivo. A confirmação foi dada na noite desta quarta-feira (11), pelo irmão dele, Leomar Fernandes Santos.

Segundo Leomar, o irmão estava fora de casa há alguns dias, pois havia saído para pescar, mas a família não sabia. Ele ficou sabendo do aparecimento do irmão, quando a esposa do colega de Maciel avisou que o marido a ligou dizer que os dois pescavam juntos.

A previsão é de que Maciel retorne para a cidade ainda nesta semana. “Ele está em um barco fora de Piúma, não voltou para casa ainda, foi um engano”, disse o irmão.

Leomar explicou que ele foi chamado para identificar uma pessoa. “Fui reconhecer lá em Cachoeiro o corpo. Era idêntico ao dele. Aqui (em Piúma) a polícia não deixou ver, estava de bruços, mas era idêntico”, relatou.

Contudo, foi na hora de abrir o caixão, no velório, que a família descobriu que o corpo não era de Maciel. “Foi uma cena de terror, nunca vi na minha vida. Ficamos muito abalados. Agora estamos um pouco mais felizes, mas tristes com a outra pessoa (que morreu)”, comentou.

Quem realmente morreu

Uma pessoa da família do homem encontrado morto dentro do caixão o identificou como Claudemir Moreira, de 36 anos. Ela – que pediu para não ter o nome divulgado – explicou que Claudemir estava desaparecido desde segunda-feira (9).

Claudemir Moreira, de 36 anos, foi quem realmente morreu Crédito: Arquivo pessoal

De acordo com ela, o parente saiu em busca de um pedreiro, por volta das 16h30, mas não retornou para casa, no bairro Lagoa Azul. “Ontem à noite, uma jornalista me ligou perguntando se meu familiar tinha tatuagem, falando que era Claudemir. Fui reconhecer e era ele”, informou.

A pessoa disse que foi reconhecer o parente no velório que estava ocorrendo no momento. “Abri o caixão e o reconheci. A família toda de outra pessoa estava lá, velando ele. Não tinha como ser confundido, o rosto estava intacto”, pronunciou.

Para a familiar, o que aconteceu com Claudemir foi um assassinato. “Ele foi encontrado em um porão”, falou.

Agora, a família aguarda a liberação do corpo que está em Cachoeiro de Itapemirim. “Foi um choque para a família, a gente esperava encontrar ele vivo, ele não tinha problema, foi muita covardia”, desabafou.

A reportagem procurou novamente a Polícia Civil para saber de quem é o corpo liberado por engano, e se o mesmo já foi liberado para a família certa. A Gazeta questionou como é possível o SML liberar um corpo para uma família apenas com base no reconhecimento de um parente, sem confrontar informações.

Sobre a isso, a Polícia Civil disse que foi realizada a coleta das impressões digitais para fazer o exame de confronto papiloscópico, visando identificar o corpo para, posteriormente, ser liberado aos devidos familiares. A Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) disse que abriu uma apuração interna para levantar informações sobre o fato.