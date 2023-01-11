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Norte ES

Família reconhece corpo de motorista particular que desapareceu em Linhares

Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, desapareceu após aceitar uma corrida na última quinta-feira (5). O corpo foi encontrado nesta terça-feira (10), enterrado em uma região de mata e em avançado estado de decomposição
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

11 jan 2023 às 09:32

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 09:32

Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, foi visto pela última vez próximo à rodoviária do município saindo com dois passageiros para uma corrida
Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, foi visto pela última vez próximo à rodoviária do município saindo com dois passageiros para uma corrida Crédito: Acervo pessoal
A família reconheceu, na manhã desta quarta-feira (11), o corpo encontrado na tarde de terça-feira (10), como sendo do motorista particular Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, que desapareceu após aceitar uma corrida, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O corpo foi encontrado enterrado em uma região de mata, na zona rural do município de Rio Bananal, em avançado estado de decomposição.
O pai e a esposa de Thiago, que pediram para não ser identificados, estiveram nesta manhã no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o reconhecimento. A família confirmou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, que identificou o motorista pelas roupas que ele usava no dia em que desapareceu.
Thiago foi visto pela última vez na tarde da última quinta-feira (5), após aceitar uma corrida próximo à rodoviária do município. Uma câmera de segurança registrou o momento que Thiago saiu do local junto com dois passageiros. Um dia depois, o carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina.
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Na ocasião, a esposa de Thiago, que pediu para não ser identificada, contou ao repórter Tiago Félix que o marido teria mandado mensagens para ela pedindo uma transferência por Pix de R$ 2 mil. A mulher desconfiou do pedido e não fez a transação. Desde então, ela não conseguiu fazer mais contato com o marido

Caso é investigado

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares. Segundo o responsável, o delegado Fabrício Lucindo, apesar dos suspeitos terem pedido dinheiro para a família, a polícia trabalha com a linha de investigação de homicídio.
“Ele foi assassinado logo depois que pediram dinheiro, não houve tempo hábil para que a família conseguisse o dinheiro. O objetivo dos bandidos não era extorquir por meio de sequestro, objetivo era o homicídio”, afirma o delegado.
Thiago trabalhava há cerca de dois anos como motorista em Linhares, e no município não há nenhuma ocorrência criminal que envolva ele. No entanto, de acordo com o delegado, Thiago era natural de Sooretama, e tem histórico criminal no município. O crime pode estar relacionado com o passado da vítima.
“Ele foi preso por homicídio, já tem passagens por roubo quando era adolescente, e estava sendo investigado por tráfico de entorpecentes também. [...] Estamos traçando se tem alguma relação com o passado dele, ou algum tipo de vingança”, diz.

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