Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motorista que trabalha com transporte perticular de passageiros desapareceu na tarde desta quinta-feira (6), em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, teria aceitado uma corrida próximo à rodoviária do município e, desde então, a família não tem informações sobre o paradeiro dele. O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil

A esposa de Thiago, que pediu para não ser identificar, contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, que o marido teria mandado mensagens para ela pedindo uma transferência por Pix de R$ 2 mil. A mulher desconfiou do pedido e não fez a transação. Thiago ainda teria mandado mensagem por áudio para uma amiga do casal pedindo dinheiro.

“Aconteceu um imprevisto aqui. Tem como me mandar um Pix? Se você me mandar um Pix, vai ficar tudo de boa”, diz o motorista no áudio.

A mulher registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Durante a noite desta quinta-feira (6), um carro foi encontrado pegando fogo em uma propriedade rural. A Polícia Civil confirmou que o veículo incendiado é do motorista desaparecido. O homem não foi encontrado.

Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta