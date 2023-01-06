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Caso é investigado

Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares

Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, foi visto pela última vez próximo à rodoviária do município saindo com dois passageiros para uma corrida
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 jan 2023 às 11:04

Publicado em 06 de Janeiro de 2023 às 11:04

Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Um motorista que trabalha com transporte perticular de passageiros desapareceu na tarde desta quinta-feira (6), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Thiago Elias da Silva Santos, de 25 anos, teria aceitado uma corrida próximo à rodoviária do município e, desde então, a família não tem informações sobre o paradeiro dele. O carro dele foi encontrado carbonizado em uma fazenda às margens da ES 248, que liga a cidade a Colatina. O caso é investigado pela Polícia Civil.
A esposa de Thiago, que pediu para não ser identificar, contou ao repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, que o marido teria mandado mensagens para ela pedindo uma transferência por Pix de R$ 2 mil. A mulher desconfiou do pedido e não fez a transação. Thiago ainda teria mandado mensagem por áudio para uma amiga do casal pedindo dinheiro.
“Aconteceu um imprevisto aqui. Tem como me mandar um Pix? Se você me mandar um Pix, vai ficar tudo de boa”, diz o motorista no áudio.
A mulher registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. Durante a noite desta quinta-feira (6), um carro foi encontrado pegando fogo em uma propriedade rural. A Polícia Civil confirmou que o veículo incendiado é do motorista desaparecido. O homem não foi encontrado.
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares
Motorista particular desaparece e carro é achado queimado em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Titular da Delegacia Regional de Linhares, o delegado Fabrício Lucindo informou para o repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Noroeste, que o caso é investigado pela equipe e que a corporação trabalha com a suspeita de sequestro e homicídio.

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