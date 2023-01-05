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PRF recupera carga de iPhones roubados e prende quatro na Serra

Ao menos 65 celulares foram apreendidos, além de caixas de som e canecas térmicas. Segundo a corporação, o roubo ocorreu em uma transportadora de São Mateus, no Norte do Estado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

05 jan 2023 às 16:41

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 16:41

Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carga roubada de aparelhos telefônicos da marca iPhone, avaliada em aproximadamente 1 milhão de reais, na tarde desta quinta-feira (05). Segundo a corporação, quatro homens foram presos com o material em um Fiat Toro abordado na BR 101, na Serra.
Ainda de acordo com a PRF, a carga foi roubada na manhã desta quinta em uma transportadora de São Mateus, na região Norte do Estado, e seria levada para o Terminal de Campo Grande, em Cariacica. Pelo menos 158 celulares foram apreendidos, além de caixas de som e canecas térmicas.
Os suspeitos, conforme pontuou a corporação, colocaram o veículo em cima de um guincho para despistar a polícia, mas foram parados pois alguns deles estavam dentro do carro, o que não é permitido. A PRF informou que o motorista do guincho não tinha participação na ação criminosa.
PRF recupera carga de iPhones roubados e prende quatro na Serra
No momento da abordagem, cinco suspeitos estavam no local. Contudo, conseguiu fugir. Os criminosos foram encaminhados para a Delegacia Regional da Serra. 

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