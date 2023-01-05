Mulher é assassinada a tiros pelo ex-companheiro em Colatina

Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina Crédito: Redes sociais

Uma mulher de 30 anos foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro na noite desta quarta-feira (4), no bairro São Judas, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar , Gabrielly Mennas da Silva estava em casa quando o homem pulou o muro da residência e realizou os disparos contra ela. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Estadual Silvio Avidos, mas não resistiu aos ferimentos. Carlos Magno Farias Ramos, ex-companheiro da mulher, é procurado pela polícia.

A Polícia Militar informou que policiais encontraram cinco cápsulas de arma de fogo no local do crime. Segundo a corporação, testemunhas relataram aos militares que, após realizar os disparos, o suspeito fugiu em um carro de cor preta. Buscas foram feitas na região, mas o homem não foi localizado.

Em grupos em aplicativo de mensagens instantâneas circulam prints de conversas, compartilhados pela própria Gabrielly, de conversas dela com o ex-companheiro em que o homem faz ameaças contra ela. Em uma das mensagens, o suspeito diz: “Vou dar um tiro na sua testa no meio de todo mundo”.

Mulher é morta a tiros pelo ex-companheiro em Colatina Crédito: Redes sociais

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina.

"O suspeito já está identificado, porém até o momento não foi detido. Segundo o titular da DHPP de Colatina informou que o suspeito possui condenações por crimes de roubo, tráfico de drogas, lesão corporal, ameaça e vias de fato. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", afirma a nota.

Em atualização nesta sexta-feira (6), a PC de Colatina confirmou que já há um mandado de prisão feminicídio, ou seja, homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, contra Carlos, e que o suspeito ainda não foi localizado.

Áudio e vídeo mostram pedido de ajuda e crime

Em uma mensagem por áudio enviada para um irmão de Gabrielly, uma testemunha pede ajuda, avisa que o suspeito está armado e tentando invadir a casa. Poucos segundos depois é possível ouvir o barulho dos disparos. Câmera de segurança da casa onde a mulher foi assassinada mostram o momento do crime (confira acima).

"O Maguin (apelido do suspeito) está aqui na porta da sua irmã, tentando invadir aí dentro. Quase pulou o muro do (cita nome de um vizinho). Ele está com arma. Está armado e falando que vai matar a sua irmã. Pelo amor de Deus [barulhos de tiros]. Olha só! Olha só! Olha só! Meu Deus do Céu! Ajuda!" X. - Testemunha não identificada

As imagens registradas por câmera de segurança mostram uma criança correndo e, momentos depois, Gabrielly também aparece tentando subir as escadas do imóvel, mas acaba atingida e cai baleada. Os tiros também quebraram a porta de vidro da casa.

Segundo caso no ES em 24h

Outro crime brutal contra mulher foi registrado um dia antes da morte de Gabrielly. Na noite de terça-feira (3), em Lagoa Funda, Guarapari, a doméstica Genizia Gianizelli Machado Santos, de 52 anos, foi assassinada a facadas pelo companheiro dela. O homem de 56 anos tentou se ferir para simular uma luta entre o casal e criar uma justificativa de que teria matado a companheira em legítima defesa, mas a versão não convenceu a polícia e ele acabou preso.

A vítima se relacionava com o suspeito havia cerca de um ano e tentava terminar o relacionamento. Antes de ser assassinada, ela teria dito a uma irmã que queria se separar, mas o companheiro não aceitava o término.