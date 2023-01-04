Casal que planejou morte de jovem em saída de forró em Linhares é preso

A polícia prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), um casal suspeito de matar Lorran Francisco Batista de Souza, 21 anos, após o jovem sair de um forró no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Gabriel Lopes Pereira, conhecido como Mineirinho, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, teriam planejado a morte de Lorran porque o suspeito sentia ciúmes da mulher com a vítima.
Na ocasião do crime, a Polícia Militar informou que o jovem estaria em um forró com o irmão e teria saído do local para se encontrar com uma mulher. Lorran foi morto com um tiro na cabeça. As investigações, de acordo com a Polícia Civil, continuam para verificar qual foi a dinâmica do crime. As diligências já apontam que os dois agiram juntos e que a vítima pretendia se relacionar com a suspeita, flertando com ela.
A PC pediu um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, que foi expedido pela Justiça. Os suspeitos foram localizados e presos em uma casa no bairro Bebedouro. Junto com o casal, foram apreendidas duas armas de fogo, uma submetralhadora de fabricação caseira e uma outra arma de fabricação caseira, calibre 36.
Gabriel ainda é suspeito de liderar um grupo que cometeu dois roubos em Linhares. Um dos assaltos foi em um supermercado no Centro da cidade. O grupo armado invadiu o local e exigiu dinheiro dos reféns. No entanto, não conseguiram abrir o cofre e fugiram do local roubando um veículo. O outro roubo ocorreu na estrada de Regência. Armados, a quadrilha roubou um carro e os pertences pessoais do motorista.
A PC informou que o casal foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, onde serão interrogados. A reportagem procurou a corporação para saber para quais presídios os suspeitos serão levados.