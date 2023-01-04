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Por ciúmes

Casal que planejou morte de jovem em saída de forró em Linhares é preso

Gabriel Lopes Pereira, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, teriam planejado a morte de Lorran Francisco Batista de Souza, 21 anos, porque o suspeito sentia ciúmes da mulher com a vítima
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

04 jan 2023 às 19:39

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 19:39

Gabriel Lopes Pereira, conhecido como Mineirinho, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, foram presos suspeitos da morte de um jovem em saída de forró em Linhares.
Gabriel Lopes Pereira, conhecido como Mineirinho, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, foram presos suspeitos da morte de um jovem em saída de forró em Linhares. Crédito: Polícia Civil
A polícia prendeu, na manhã desta quarta-feira (4), um casal suspeito de matar Lorran Francisco Batista de Souza, 21 anos, após o jovem sair de um forró no bairro Bebedouro, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, Gabriel Lopes Pereira, conhecido como Mineirinho, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, teriam planejado a morte de Lorran porque o suspeito sentia ciúmes da mulher com a vítima.
Na ocasião do crime, a Polícia Militar informou que o jovem estaria em um forró com o irmão e teria saído do local para se encontrar com uma mulher. Lorran foi morto com um tiro na cabeça. As investigações, de acordo com a Polícia Civil, continuam para verificar qual foi a dinâmica do crime. As diligências já apontam que os dois agiram juntos e que a vítima pretendia se relacionar com a suspeita, flertando com ela.
A PC pediu um mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado, que foi expedido pela Justiça. Os suspeitos foram localizados e presos em uma casa no bairro Bebedouro. Junto com o casal, foram apreendidas duas armas de fogo, uma submetralhadora de fabricação caseira e uma outra arma de fabricação caseira, calibre 36.
Gabriel Lopes Pereira, conhecido como Mineirinho, de 23 anos, e Crislany Monteiro Machado, de 18 anos, que está grávida, foram presos suspeitos da morte de um jovem em saída de forró em Linhares.
Armas apreendidas junto com o casal. Crédito: Polícia Civil
Gabriel ainda é suspeito de liderar um grupo que cometeu dois roubos em Linhares. Um dos assaltos foi em um supermercado no Centro da cidade. O grupo armado invadiu o local e exigiu dinheiro dos reféns. No entanto, não conseguiram abrir o cofre e fugiram do local roubando um veículo. O outro roubo ocorreu na estrada de Regência. Armados, a quadrilha roubou um carro e os pertences pessoais do motorista.
A PC informou que o casal foi conduzido para a Delegacia Regional de Linhares, onde serão interrogados. A reportagem procurou a corporação para saber para quais presídios os suspeitos serão levados.

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