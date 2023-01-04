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7º caso no bairro

Mulher é sequestrada e obrigada a fazer Pix para assaltante em Jardim da Penha

Segundo a Associação de Moradores de Jardim da Penha, esse é o sétimo caso de sequestro-relâmpago no bairro em 2 meses
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2023 às 12:41

Publicado em 04 de Janeiro de 2023 às 12:41

Jardim da Penha
Mais uma mulher foi vítima de sequestro-relâmpago no bairro Jardim da Penha Crédito: Divulgação/Sindbares
Uma mulher sofreu um sequestro-relâmpago na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A vítima ainda foi obrigada a fazer uma transferência bancária via Pix.
De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher estava na Avenida Hugo Viola, próxima a uma praça da região, quando foi abordada pelo suspeito. A Associação de Moradores de Jardim da Penha disse à reportagem da TV Gazeta que a vítima chegava ao trabalho e, ainda dentro do seu veículo, foi surpreendida pelo criminoso.

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O suspeito a obrigou a abrir a porta do veículo e entrou. A Associação de Moradores ainda apura para saber se há mais pessoas envolvidas no sequestro ou se o criminoso estava sozinho. Após entrar no veículo, o assaltante obrigou a vítima a andar pela região e fazer uma transferência bancária via Pix para uma conta dele.
Não há informações sobre o valor transferido. A vítima ficou cerca de 20 minutos com o suspeito, até que pararam no bairro Santa Martha, também em Vitória, onde ele saiu do carro e fugiu.
À reportagem da TV Gazeta esteve na Delegacia Regional de Vitória para averiguar se a vítima havia ido ao local registrar ocorrência, mas até o momento ela ainda não esteve na delegacia.
Segundo a Associação de Moradores de Jardim da Penha, esse é o sétimo caso de sequestro-relâmpago tendo mulheres como vítimas em Jardim da Penha em 2 meses.
A Polícia Civil pede que em casos em que não há detidos em flagrante, como este, que a vítima registre o fato para que a polícia tome ciência do caso e inicie as investigações. O registro pode ser realizado pessoalmente em uma delegacia ou por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br.

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