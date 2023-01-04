Mulher é sequestrada e obrigada a fazer Pix para assaltante em Jardim da Penha

Mais uma mulher foi vítima de sequestro-relâmpago no bairro Jardim da Penha Crédito: Divulgação/Sindbares

Uma mulher sofreu um sequestro-relâmpago na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Jardim da Penha, em Vitória. A vítima ainda foi obrigada a fazer uma transferência bancária via Pix.

De acordo com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a mulher estava na Avenida Hugo Viola, próxima a uma praça da região, quando foi abordada pelo suspeito. A Associação de Moradores de Jardim da Penha disse à reportagem da TV Gazeta que a vítima chegava ao trabalho e, ainda dentro do seu veículo, foi surpreendida pelo criminoso.

O suspeito a obrigou a abrir a porta do veículo e entrou. A Associação de Moradores ainda apura para saber se há mais pessoas envolvidas no sequestro ou se o criminoso estava sozinho. Após entrar no veículo, o assaltante obrigou a vítima a andar pela região e fazer uma transferência bancária via Pix para uma conta dele.

Não há informações sobre o valor transferido. A vítima ficou cerca de 20 minutos com o suspeito, até que pararam no bairro Santa Martha, também em Vitória, onde ele saiu do carro e fugiu.

À reportagem da TV Gazeta esteve na Delegacia Regional de Vitória para averiguar se a vítima havia ido ao local registrar ocorrência, mas até o momento ela ainda não esteve na delegacia.

Segundo a Associação de Moradores de Jardim da Penha, esse é o sétimo caso de sequestro-relâmpago tendo mulheres como vítimas em Jardim da Penha em 2 meses.