Suspeito de descumprir medida protetiva e agredir a ex é preso em Cachoeiro

Um homem de 26 anos foi preso nesta quarta-feira (4), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência pedida pela ex-companheira de 25 anos e agredi-la.
Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado havia seis meses e a relação durou dois anos, com histórico de agressões. Contudo, mesmo após a Justiça decretar a medida protetiva, o homem continuou se aproximando da ex-companheira.
O titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Caetano Netto, explicou que a prisão ocorreu após mais um episódio de agressão nesta segunda (4). “O agressor foi até a casa da vítima e quebrou alguns pertences, além de ter proferido ameaças. Tendo ciência do fato, o juiz de plantão foi comunicado e expediu o mandado de prisão”, contou.
O mandado de prisão foi cumprido pelos policiais no trabalho do suspeito. Ele foi levado à Delegacia Regional do município e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.