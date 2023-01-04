Suspeito de descumprir medida protetiva e agredir a ex é preso em Cachoeiro

O titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Caetano Netto, explicou que a prisão ocorreu após mais um episódio de agressão nesta segunda (4). “O agressor foi até a casa da vítima e quebrou alguns pertences, além de ter proferido ameaças. Tendo ciência do fato, o juiz de plantão foi comunicado e expediu o mandado de prisão”, contou.