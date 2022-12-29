Homem é preso após furtar fios do radar de rodovia em Cachoeiro

Um homem de 37 anos foi preso por suspeita de ter furtado fios de um sensor que ativa o radar de velocidade da BR 393, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime foi registrado pela Polícia Militar na manhã de quarta-feira (28).
Segundo o registro policial, uma equipe fazia patrulhamento na região e viu o suspeito, identificado como Elias Gomes de Souza, furtando os cabos do sensor do radar da Rodovia Lúcio Meira.
Ele estava arrancando os cabos com o uso de um alicate. Com o suspeito, foi encontrada uma sacola plástica com os fios que já havia retirado. Ao ser abordado, disse que os cabos não tinham serventia e que estava removendo para vender.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e autuado em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhado a seguir para o Centro de Detenção Provisória (CDP) no município.
Sobre o funcionamento e reparo do radar, que fica em uma via federal, a reportagem fez contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). O órgão informou que já acionou a empresa responsável pela manutenção dos radares na BR-393/ES para verificar os danos no referido equipamento.
"A autarquia esclarece que, em casos de vandalismo, a empresa tem prazo contratual de 30 dias para efetuar as correções cabíveis. A depender do dano, o equipamento pode ter de ser aferido novamente pelo órgão de metrologia legal", divulgou em nota o Dnit.