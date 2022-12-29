Idoso de 77 anos é assassinado a tiros dentro de casa em Linhares

Um idoso de 77 anos foi morto a tiros dentro de casa no bairro Olaria, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quarta-feira (28). De acordo com informações da Polícia Militar, o suspeito de cometer o crime estava em um carro preto e fugiu depois dos disparos. A vítima foi identificada como Antônio Rodrigues da Silva.
Quando os policiais entraram no imóvel, já viram o corpo da vítima sem vida. A perícia constatou que o idoso foi atingido no peito. No local, foram encontradas três cápsulas de calibre .32. Buscas foram realizadas, mas a PM não conseguiu encontrar o suspeito.
O corpo de Antônio foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para passar por necropsia e, depois, ser liberado aos familiares. O homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil, na Delegacia Regional de Linhares, que iniciou as diligências para localizar o autor do crime e apurar a motivação.