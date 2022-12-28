Os trabalhos já tinham sido iniciados no local, no entanto, como o trecho é de responsabilidade da Eco101, as obras precisaram ser interrompidas até a decisão judicial. Com a autorização da Justiça na tarde desta quarta-feira (28), o município informou que as máquinas voltaram a atuar no local.
Segundo a prefeitura, a Justiça reconheceu que o município está em um “momento delicado” em decorrência das fortes chuvas, e que há necessidade de intervenção no trecho da rodovia, para garantir a qualidade de vida da população de Bebedouro.
De acordo com a apuração do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte, a expectativa é que a obra continue durante o feriado de ano-novo e a água comece a escoar em direção ao Rio Doce a partir do domingo (1°).
Laudos técnicos feitos pela Prefeitura apontaram que a intervenção não causará riscos à estrutura da rodovia, e as obras não vão interditar o trecho.
Justiça autoriza obra na BR 101 para acabar com alagamentos em Linhares
O que diz a Eco101
A Eco101 informa que o alagamento nas vias do distrito de Bebedouro estão fora do trecho sob concessão. A concessionária está em diálogo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Prefeitura e comunidade para a regularização das atividades, conforme normas de segurança técnica e viária.
No trecho da BR-101, recursos da concessionária estão empenhados, realizando monitoramento e esgotamento com caminhões pipa e bomba d’água. Além disso, a concessionária realizou melhorias no acesso existente ao lado da rodovia que está sendo utilizado pelos motoristas como desvio. O trecho está sinalizado.
Neste período de fortes chuvas, equipes da concessionária vem trabalhando de forma ininterrupta na manutenção do pavimento em todo o trecho, mesmo nos finais de semana ou sob chuva intensa. Equipes de conservação e limpeza seguem atuando também em eventos como recomposição de aterros, limpeza da pista e desobstrução das drenagens.
A Eco101 esclarece que não há trechos com interdição total ao longo da rodovia e orienta que motoristas reduzam a velocidade nos pontos de atenção e desvios. As condições de tráfego ao longo da BR-101 estão sendo atualizadas no Twitter (@_eco101), Telegram (Eco101 Informa) e por meio dos painéis de mensagens variáveis na pista.
Cabe ressaltar que na BR-101/ES/BA os usuários contam apoio em todo o trecho sob concessão, com atendimento médico e mecânico 24h, além de apoio nas 12 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário instaladas ao longo da rodovia.