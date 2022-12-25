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Norte do ES

Após elevações seguidas, nível do Rio Doce recua em Linhares

No sábado (24), a altura chegou a 4,42 metros. De acordo com a Defesa Civil Municipal de Linhares, na manhã de domingo (25) a marca recuou 13 centímetros

Publicado em 25 de Dezembro de 2022 às 11:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 dez 2022 às 11:17
De ontem para hoje, o rio Doce recuou 13 centímetros
De ontem para hoje, o rio Doce recuou 13 centímetros Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Linhares
Após a preocupante elevação no sábado (24), o nível do Rio Doce, em Linhares, Norte do Espírito Santo começou a baixar neste domingo (25). A informação foi divulgada pela Defesa Civil do município nesta manhã. Segundo o órgão, de ontem para hoje, o rio baixou 13 centímetros e atinge a cota de 4,29 metros.
Na tarde de sábado (24) o nível do Rio Doce chegou a 4,42 metros, de acordo com a Defesa Civil Municipal de Linhares. Havia a previsão que alcançasse a cota de 4,50 metros durante a noite.
A tendência, agora, de acordo com a Defesa Civil, é que o nível do rio comece a estabilizar e a recuar ainda mais durante o dia. Segundo a prefeitura, equipes da secretaria de Assistência Social continuam acolhendo 15 famílias desabrigadas - um total de 53 pessoas. São 12 famílias do bairro Olaria, duas de Bebedouro e uma do bairro Aviso.
A Defesa Civil informou que continua em alerta, mantendo o esquema de plantão 24 horas para atender ocorrências e realizar o monitoramento nos pontos que podem ser afetados por inundações.
A população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone do plantão 24 horas (27) 98115-0511. Os chamados também podem ser feitos pelo 153, da Guarda Civil Municipal, e pelo 193 do Corpo de Bombeiros.

DOAÇÕES

De acordo com a prefeitura de Linhares, as doações para os desabrigados neste fim de semana podem ser feitas diretamente no ginásio do bairro Conjunto Juparanã.
Já a partir de segunda-feira (26), os moradores que quiserem ajudar com alimentos, roupas, colchões, móveis, água potável, materiais de higiene pessoal e limpeza, devem se dirigir até o Maanaim de Linhares. O local fica no bairro José Rodrigues Maciel, e receberá as doações de 7h às 16h. Equipes da Assistência Social também fazem a coleta mediante à solicitação pelo número (27) 3372-2099.

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