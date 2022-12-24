Após mais de 5h de protesto, manifestantes liberam BR 101 em Linhares

Manifestantes bloqueiam BR 101 em Linhares Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Manifestantes bloquearam a BR 101, na altura do Km 160, em Linhares , no Norte do Estado, na tarde deste sábado (24). Eles pediam que o poder público e a concessionária que administra a rodovia realizem ações para resolver os efeitos das enchentes no distrito de Bebedouro no município. Após mais de 5 horas, o protesto foi encerrado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o protesto começou por volta das 13h30 e terminou às 19h. A PRF ainda informou que, mesmo com o fim da manifestação, permaneceu um intenso engarrafamento no local. Aproximadamente 60 pessoas interditaram totalmente a rodovia nos dois sentidos.

⚠️Pista liberada ⚠️

19h15 - Em Linhares/ES (Bebedouro), km 160 da BR 101, pista totalmente liberada.

Local com engarrafamento intenso. — PRF - Espírito Santo (@PRF191ES) December 24, 2022

A aposentada Filomena Maria de Sá, 72 anos, mora no distrito e conta que a água está quase chegando em sua residência. Ela disse que as ruas estão cheias desde que começou a chover. “Por causa da chuva, está ficando tudo alagado, a gente não pode nem usar o banheiro, pois o esgoto volta pra dentro de casa. Máquinas estavam abrindo uma vala pra resolver essa questão da água que está dentro das casas há mais de uma semana , mas a obra foi embargada hoje”, relatou Filomena.

OUTRO LADO

Por meio de nota, a Prefeitura de Linhares informou que, desde o início das chuvas, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos atua de forma permanente no distrito de Bebedouro para minimizar os impactos dos alagamentos na região. Na tarde deste sábado (24), uma das ações previa a abertura de um terceiro canal para o escoamento da água.

Para a intervenção, o município solicitou uma autorização da Eco 101 e, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. A prefeitura informou ainda que "aguarda um posicionamento da concessionária para dar continuidade à obra no trecho”.

Já a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, informou que respeita qualquer tipo de manifestação, entretanto ressalta que os protestos não podem prejudicar a circulação de veículos, segurança viária ou causar qualquer depredação ao patrimônio — crime previsto na legislação.