Túmulos ficam à beira de precipício após fortes chuvas em Linhares

Imagens impressionantes registradas por drone mostram que, após a forte chuva que atinge o Espírito Santo derrubar o muro de um cemitério no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, túmulos ficaram à beira de um precipício ao lado do Rio Doce. A gravação foi feita nesta terça-feira (20) por um morador do município.
O vídeo mostrando a situação foi gravado via drone no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, pelo empreendedor Leo Bonadiman. Em publicações nas redes sociais, foi compartilhada a informação de que alguns túmulos teriam caído no Rio Doce, mas a prefeitura disse que não procede. A administração municipal informou que equipes estão monitorando o local.
De acordo com a Defesa Civil de Linhares, o muro do cemitério caiu há cerca de 15 dias devido às fortes chuvas que atingem a Região Norte do Espírito Santo desde o final de novembro. Por conta do mau tempo, já foram registradas ocorrências de deslizamentos de terra e alagamentos. Apesar das imagens mostrarem os túmulos bem próximos ao barranco que fica à beira do Rio Doce, a prefeitura informou que não há risco de queda das estruturas.