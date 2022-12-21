Túmulos ficam à beira de precipício após fortes chuvas em Linhares

Imagens impressionantes registradas por drone mostram que, após a forte chuva que atinge o Espírito Santo derrubar o muro de um cemitério no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, túmulos ficaram à beira de um precipício ao lado do Rio Doce. A gravação foi feita nesta terça-feira (20) por um morador do município.

O vídeo mostrando a situação foi gravado via drone no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, pelo empreendedor Leo Bonadiman. Em publicações nas redes sociais, foi compartilhada a informação de que alguns túmulos teriam caído no Rio Doce, mas a prefeitura disse que não procede. A administração municipal informou que equipes estão monitorando o local.