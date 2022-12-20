Adolescente morre após carro bater em árvore e capotar em Linhares

O carro onde estava o adolescente ficou bastante danificado após o acidente em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Um adolescente de 14 anos morreu após o carro em que ele estava bater em uma árvore e capotar na ES 358, em Linhares , próximo à comunidade de Guaxe. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (19).

Segundo a Polícia Civil , Daniel dos Anjos Correa foi socorrido para o Hospital Rio Doce, no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (20). A polícia ainda não sabe como o acidente ocorreu e quem estava dirigindo o veículo no momento.

Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada até o local do acidente e encontrou vestígios de uma colisão seguida de capotamento. No entanto, não havia nenhuma pessoa envolvida no acidente no local. Testemunhas informaram para os militares que o veículo seguia sentido a BR 101, quando após uma curva, chocou-se contra uma árvore e capotou em seguida.

A polícia ainda não identificou quem dirigia o veículo onde estava o jovem que morreu Crédito: Leitor | A Gazeta

Os policiais foram aos hospitais da cidade e no Hospital Rio Doce conseguiram localizar uma vítima do acidente, o adolescente. Devido ao estado de saúde do menino, não foi possível saber detalhes sobre o ocorrido.

A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáveres foi acionado nesta terça-feira (20) para recolher o corpo da vítima no Hospital Rio Doce. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.