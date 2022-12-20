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Na ES 358

Adolescente morre após carro bater em árvore e capotar em Linhares

Daniel dos Anjos Correa, de 14 anos, foi socorrido ao Hospital Rio Doce, em Linhares, mas não resistiu. A polícia ainda não sabe como o acidente ocorreu e quem dirigia

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 17:49

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

20 dez 2022 às 17:49
Um adolescente de 14 anos morreu após o carro em que ele estava bater em uma árvore e capotar na ES 358, em Linhares, próximo à comunidade de Guaxe.
O carro onde estava o adolescente ficou bastante danificado após o acidente em Linhares  Crédito: Leitor | A Gazeta
Um adolescente de 14 anos morreu após o carro em que ele estava bater em uma árvore e capotar na ES 358, em Linhares, próximo à comunidade de Guaxe. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (19).
Segundo a Polícia Civil, Daniel dos Anjos Correa foi socorrido para o Hospital Rio Doce, no município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (20). A polícia ainda não sabe como o acidente ocorreu e quem estava dirigindo o veículo no momento.
Polícia Militar informou que uma equipe foi acionada até o local do acidente e encontrou vestígios de uma colisão seguida de capotamento. No entanto, não havia nenhuma pessoa envolvida no acidente no local. Testemunhas informaram para os militares que o veículo seguia sentido a BR 101, quando após uma curva, chocou-se contra uma árvore e capotou em seguida.
A polícia ainda não identificou quem dirigia o veículo onde estava o jovem que morreu  Crédito: Leitor | A Gazeta
Os policiais foram aos hospitais da cidade e no Hospital Rio Doce conseguiram localizar uma vítima do acidente, o adolescente. Devido ao estado de saúde do menino, não foi possível saber detalhes sobre o ocorrido.
A Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáveres foi acionado nesta terça-feira (20) para recolher o corpo da vítima no Hospital Rio Doce. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
De acordo com a corporação, o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares e detalhes não serão divulgados.

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