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Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES

Rodovia voltou a ter pontos de interdição total nesta segunda-feira (19); Em São Mateus, uma cratera se abriu e, em Linhares, a pista está alagada

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 10:44

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 dez 2022 às 10:44
Confira desvios para fugir de interdições na BR 101 no ES Crédito: Waze
BR 101, no Norte do Espírito Santo, voltou a ser totalmente interditada nesta segunda-feira (19). Há ponto de bloqueio no km 71, 5, em São Mateus, onde uma cratera se abriu, e uma interdição parcial no km 162, em Linhares, devido a um alagamento na pista. Confira abaixo quais rotas seguir para fugir das interdições. 
  • Indo para São Mateus:
    No trevo da comunidade de Água Limpa, em Jaguaré, pegue a ES 430 (Rodovia Estadual Dom José Dalvit), sentido Jaguaré. Ao passar pela cidade, pegue a ES 356 (Rodovia Des. Moroveu Cardoso). Quando chegar à localidade de Nestor Gomes, siga pela ES 381 (Rodovia Miguel Curry Carneiro) até chegar novamente a BR 101. 
  • Se estiver em Linhares, o motorista pode pegar o desvio citado acima ou seguir pelas rodovias ES 358, sentido Pontal do Ipiranga, ES 010 e, por fim, a ES 315. 
  • Indo para Linhares:
    Há a possibilidade de seguir pela rodovia no município, que nesta terça-feira (20) entrou em pare e siga, após ficar totalmente interditada. Outra alternativa é ir por Aracruz e depois pegar a ES 010 e a ES 440 na sequência. É possível ainda pegar a BR 259 já em João Neiva, seguir sentido Colatina e depois ir pela ES 248, margeando o Rio Doce, até chegar na BR 101, em Linhares.
Para os motoristas que vêm do Norte em direção à Grande Vitória, os desvios são os mesmos, basta pegar o caminho inverso aos descritos acima.  

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