Homem é assassinado a tiros e tem carro roubado em Linhares

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (19), no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, havia um rastro de sangue entre uma casa até uma área perto de uma vegetação, onde o corpo de Mickael Campista dos Santos foi encontrado. A vítima foi assassinada com três disparos.

Tudo aconteceu por volta das 23h, no Residencial Rio Doce. A PM informou que, segundo testemunhas, o carro de Mickael teria sido levado pelos suspeitos. Moradores da região contaram aos militares que ouviram os tiros e, em seguida, viram um veículo deixando o local, às pressas. Segundo os relatos, o autor dos disparos foi visto acompanhado de outros dois indivíduos. O automóvel utilizado na fuga, um Volkswagen Voyage prata, não foi mais visto.

Mickael foi socorrido por familiares e levado para o Hospital Geral de Linhares (HGL), mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

16º Delegacia Regional de Linhares, que também abrange a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). Crédito: Heber Tomaz

A Polícia Civil informou, por nota, que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. Ainda não se sabe qual pode ter sido a motivação do crime. A corporação investiga se houve um latrocínio – roubo seguido de morte.