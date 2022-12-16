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Tristeza

Família de jovem que morreu afogado em Linhares perdeu outro filho há 1 ano

Luan Oliveira Caron, de 16 anos, foi encontrado morto após desaparecer em um rio.  Em dezembro do ano passado, os pais dele enfrentaram a perda do filho mais novo, Benício, de 5 anos, que morreu devido a um câncer

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 17:40

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 dez 2022 às 17:40
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, com o irmão, Benício Oliveira Caron, de 5 anos.
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, com o irmão, Benício Oliveira Caron, de 5 anos. Os dois morreram com diferença de cerca de um ano Crédito: Acervo pessoal
Uma família marcada por duas tragédias em menos de um ano. Nesta sexta-feira (16), foi encontrado o corpo do adolescente Luan Oliveira Caron, de 16 anos, que desapareceu no Rio Pequeno, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Há cerca de um ano, os pais do adolescente passaram por outra perda. O filho mais novo do casal, Benício Oliveira Caron, de 5 anos, morreu de um câncer raro no intestino, no dia 30 de dezembro de 2021.
Luan foi nadar no Rio Pequeno acompanhado de dois amigos na tarde de quinta-feira (15). O adolescente acabou sendo arrastado pela correnteza. Os amigos tentaram fazer o resgate antes do adolescente afundar na água, mas não conseguiram ajudá-lo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região e localizaram o corpo do garoto nesta tarde.
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Arquivo da família
O pai, Angelo Oliveira Caron, lembra que disse para o filho não entrar no rio. "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.
Para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o pai do adolescente lembrou da morte do filho mais novo, o Beni, como era chamado pela família. Na ocasião, os pais do menino fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento.
A luta da família e do pequeno Benício contra o câncer foi mostrada em uma reportagem feita pela TV Gazeta, em 30 de janeiro de 2021. Onze meses depois, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, o menino não resistiu a doença e morreu.
Benício Oliveira Caron, de 5 anos
Benício Oliveira Caron, de 5 anos, enfrentou uma luta contra um câncer raro de intestino Crédito: Acervo pessoal
Luto e tristeza voltam a marcar a família com a confirmação da morte de Luan, nesta tarde. É com fé que o pai dos garotos enfrenta esse momento.
"Não é consolo, mas para quem crê, os filhos são herança do senhor. Ele dá, ele toma de volta"
Angelo Oliveira Caron - Pai de Benício e Luan

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