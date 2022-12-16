Família de jovem que morreu afogado em Linhares perdeu outro filho há 1 ano

Luan Oliveira Caron, de 16 anos, com o irmão, Benício Oliveira Caron, de 5 anos. Os dois morreram com diferença de cerca de um ano Crédito: Acervo pessoal

Há cerca de um ano, os pais do adolescente passaram por outra perda. O filho mais novo do casal, Benício Oliveira Caron, de 5 anos, morreu de um câncer raro no intestino, no dia 30 de dezembro de 2021.

Luan foi nadar no Rio Pequeno acompanhado de dois amigos na tarde de quinta-feira (15). O adolescente acabou sendo arrastado pela correnteza. Os amigos tentaram fazer o resgate antes do adolescente afundar na água, mas não conseguiram ajudá-lo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região e localizaram o corpo do garoto nesta tarde.

Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares Crédito: Arquivo da família

O pai, Angelo Oliveira Caron, lembra que disse para o filho não entrar no rio. "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.

Para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o pai do adolescente lembrou da morte do filho mais novo, o Beni, como era chamado pela família. Na ocasião, os pais do menino fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento.

A luta da família e do pequeno Benício contra o câncer foi mostrada em uma reportagem feita pela TV Gazeta, em 30 de janeiro de 2021. Onze meses depois, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, o menino não resistiu a doença e morreu.

Benício Oliveira Caron, de 5 anos, enfrentou uma luta contra um câncer raro de intestino Crédito: Acervo pessoal

Luto e tristeza voltam a marcar a família com a confirmação da morte de Luan, nesta tarde. É com fé que o pai dos garotos enfrenta esse momento.