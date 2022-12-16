Família de jovem que morreu afogado em Linhares perdeu outro filho há 1 ano

Uma família marcada por duas tragédias em menos de um ano. Nesta sexta-feira (16), foi encontrado o corpo do adolescente Luan Oliveira Caron, de 16 anos, que desapareceu no Rio Pequeno, no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
Há cerca de um ano, os pais do adolescente passaram por outra perda. O filho mais novo do casal, Benício Oliveira Caron, de 5 anos, morreu de um câncer raro no intestino, no dia 30 de dezembro de 2021.
Luan foi nadar no Rio Pequeno acompanhado de dois amigos na tarde de quinta-feira (15). O adolescente acabou sendo arrastado pela correnteza. Os amigos tentaram fazer o resgate antes do adolescente afundar na água, mas não conseguiram ajudá-lo. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região e localizaram o corpo do garoto nesta tarde.
O pai, Angelo Oliveira Caron, lembra que disse para o filho não entrar no rio. "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.
Para o repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o pai do adolescente lembrou da morte do filho mais novo, o Beni, como era chamado pela família. Na ocasião, os pais do menino fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para o tratamento.
A luta da família e do pequeno Benício contra o câncer foi mostrada em uma reportagem feita pela TV Gazeta, em 30 de janeiro de 2021. Onze meses depois, no dia 30 de dezembro do mesmo ano, o menino não resistiu a doença e morreu.
Luto e tristeza voltam a marcar a família com a confirmação da morte de Luan, nesta tarde. É com fé que o pai dos garotos enfrenta esse momento.
"Não é consolo, mas para quem crê, os filhos são herança do senhor. Ele dá, ele toma de volta"