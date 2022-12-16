Corpo de adolescente que desapareceu em rio de Linhares é encontrado

Na ocasião, segundo os Bombeiros, Luan estava no rio acompanhado de dois amigos, que tentaram fazer o resgate antes de o adolescente afundar na água e conseguiram se salvar, mas não conseguiram ajudar o amigo.

Em atualização nesta tarde, s Bombeiros, por nota, confirmaram que o corpo foi encontrado e a ocorrência ainda está em andamento, e, por isso, ainda não tem mais detalhes.

O pai do menino, Angelo Oliveira Caron, lembra que teria alertado para que o filho não entrasse no rio. "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.