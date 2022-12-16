Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arrastado pela correnteza

Corpo de adolescente que desapareceu em rio de Linhares é encontrado

Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu na tarde de quinta-feira (15), após ser arrastado pela correnteza do Rio Pequeno, no bairro Três Barras

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 16:12

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

16 dez 2022 às 16:12
Corpo de adolescente que desapareceu em rio de Linhares é econtrado
O corpo de Luan foi encontrado por mergulhadores dos Bombeiros nesta sexta-feira (16) Crédito: Acervo pessoal
Foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (16), o corpo de Luan Oliveira Caron, de 16 anos, que desapareceu após ser arrastado pela correnteza do Rio Pequeno no bairro Três Barras, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. As equipes faziam buscas por Luan, desde a tarde de quinta-feira (15), quando o adolescente desapareceu.
Na ocasião, segundo os Bombeiros, Luan estava no rio acompanhado de dois amigos, que tentaram fazer o resgate antes de o adolescente afundar na água e conseguiram se salvar, mas não conseguiram ajudar o amigo.
Em atualização nesta tarde, s Bombeiros, por nota, confirmaram que o corpo foi encontrado e a ocorrência ainda está em andamento, e, por isso, ainda não tem mais detalhes.
Luan Oliveira Caron, de 16 anos, desapareceu após entrar no Rio Pequeno, em Linhares
O pai do menino, Angelo Oliveira Caron, alertou o filho para que ele não entrasse no rio Crédito: Arquivo da família
O pai do menino, Angelo Oliveira Caron, lembra que teria alertado para que o filho não entrasse no rio. "Ele quando fazia essas peripécias de menino, falava uns dois dias depois: ‘pai, eu fui lá’. Eu sempre falava: ‘filho, no Rio Pequeno, a gente não entrava nem em dupla, tinha que ter mais gente, porque lá a correnteza é muito forte. Tem vegetação no fundo do rio’. Mas menino, né... Ele dizia: ‘Pai, fica tranquilo. Eu sei nadar’", disse, lamentando.

Veja Também

Família encontra casa incendiada ao voltar de confraternização em Castelo

Adolescente morre afogado após entrar em rio com amigos em Aracruz

Após viver quase 20 anos nas ruas do ES, estudante passa em 1º lugar no Ifes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

afogamento Bombeiros espírito santo Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula fala em 'reciprocidade' após EUA pedirem saída de delegado da PF envolvido em caso Ramagem
Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados