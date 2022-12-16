Adolescente morre afogado após entrar em rio com amigos em Aracruz

Um adolescente de 16 anos morreu afogado após entrar, junto a dois amigos, no Rio Riacho, na localidade de Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O Corpo de Bombeiros informou que, segundo os amigos do rapaz, Emerson Milagres Pereira acabou sendo levado pela correnteza.

A corporação disse que, conforme relatos, os amigos conseguiram sair da água, mas Emerson acabou sumindo e ficou submerso no rio. Uma equipe de mergulhadores foi direcionada para o local, mas, antes, o corpo do adolescente foi encontrado por moradores que o retiraram da água, já sem vida.

A Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e que o corpo de Emerson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.