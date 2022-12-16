Um adolescente de 16 anos morreu afogado após entrar, junto a dois amigos, no Rio Riacho, na localidade de Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O Corpo de Bombeiros informou que, segundo os amigos do rapaz, Emerson Milagres Pereira acabou sendo levado pela correnteza.
A corporação disse que, conforme relatos, os amigos conseguiram sair da água, mas Emerson acabou sumindo e ficou submerso no rio. Uma equipe de mergulhadores foi direcionada para o local, mas, antes, o corpo do adolescente foi encontrado por moradores que o retiraram da água, já sem vida.
A Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e que o corpo de Emerson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Adolescente morre afogado após entrar em rio com amigos em Aracruz