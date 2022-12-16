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Rio Riacho

Adolescente morre afogado após entrar em rio com amigos em Aracruz

Os dois amigos de Emerson Milagres Pereira conseguiram sair da água, mas o adolescente de 16 anos acabou desaparecendo e o corpo foi encontrado logo depois, na tarde desta quinta (15)

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 09:30

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 dez 2022 às 09:30
Um adolescente de 16 anos morreu afogado após entrar, junto a dois amigos, no Rio Riacho, na localidade de Vila do Riacho, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (15). O Corpo de Bombeiros informou que, segundo os amigos do rapaz, Emerson Milagres Pereira acabou sendo levado pela correnteza.
A corporação disse que, conforme relatos, os amigos conseguiram sair da água, mas Emerson acabou sumindo e ficou submerso no rio. Uma equipe de mergulhadores foi direcionada para o local, mas, antes, o corpo do adolescente foi encontrado por moradores  que o retiraram da água, já sem vida.
A Polícia Civil disse que a perícia foi acionada e que o corpo de Emerson foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
Adolescente morre afogado após entrar em rio com amigos em Aracruz

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