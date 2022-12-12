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BR 101

Acidente entre caminhão e moto deixa uma pessoa morta em Aracruz

O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Caso aconteceu no km 175 da BR 101, na noite desta segunda-feira (12)

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 20:50

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

12 dez 2022 às 20:50
Acidente em Aracruz deixou uma pessoa morta
Os destroços ficaram espalhados pela pista, no km 175 da BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta – cuja identidade não foi revelada – no distrito de Jacupemba, em Aracruz, região Norte do Espírito Santo, na noite desta segunda-feira (12).
O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A dinâmica não foi esclarecida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas a corporação afirmou que o fato ocorreu por volta das 19h30, no km 175 da BR 101.
Por causa do acidente, a pista ficou parcialmente interditada no sentido Linhares, segundo a PRF, e seguia no esquema pare e siga até às 20h30. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
A reportagem procurou a Polícia Civil e a Eco 101, concessionária da rodovia. A empresa, explicou, em nota, que de acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, houve uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e um caminhão, no km 176, sentido norte, em Aracruz.
A ocorrência foi registrada às 19h26 desta segunda-feira (12). Recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção) além de PRF, Polícia Civil e IML estão no local. Uma pessoa faleceu no local. O tráfego no local está em pare e siga para atendimento.

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