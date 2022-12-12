Ventania assusta moradores e provoca estragos em Colatina

Uma ventania e acompanhada de uma forte chuva assustou moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde desta segunda-feira (12). O temporal derrubou árvores no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) do município e deixou uma casa destelhada no bairro Santa Margarida.
O vídeo enviado por um morador mostra a casa alagada após o vento forte arrancar parte da cobertura do imóvel. Em outras imagens é possível ver as árvores caídas no Ifes após o temporal.
A reportagem de A Gazeta tenta mais infomações sobre o temporal com a Prefeitura de Colatina.