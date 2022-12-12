Chuva: ES 261 entre Fundão e Santa Teresa tem 47 pontos de atenção

ES 261, na altura de Santa Luzia, em Santa Teresa, é um dos trechos que foi afetado pela chuva. A via foi desobstruída pela Prefeitura do município no dia 1° de dezembro. Crédito: Prefeitura de Santa Teresa | Divulgação

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Quedas de barreiras e erosões ainda causam transtornos para motoristas que precisam trafegar pela ES 261, que liga o município de Fundão Santa Teresa . De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foram contabilizados 47 pontos de atenção na via.

Um dos pontos mais críticos é o trecho na altura do km 97. No dia 3 de dezembro, a Prefeitura de Santa Teresa publicou, nas redes sociais, imagens do local. Nove dias depois, o local continua totalmente interditado para veículos pesados, ônibus e caminhões e parcialmente interditado para veículos leves.

Os pontos de atenção receberam uma sinalização provisória inicial, implantada de forma emergencial, mas, segundo o DER-ES novas placas estão sendo instaladas a partir desta segunda-feira (12).

O DER-ES informou que já está providenciando projetos para restaurar o trecho do km 97. O órgão também afirmou que já está atuando em mais de 20 pontos.

“As desobstruções somente puderam ser iniciadas após a estiagem e já estão sendo executadas. As desobstruções maiores passam por estudos mais detalhados a fim de não causar novos e maiores deslizamento”, afirma o órgão por nota.