Chuva: ES 261 entre Fundão e Santa Teresa tem 47 pontos de atenção

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo causaram estragos em diversas rodovias do Estado. Quedas de barreiras e erosões ainda causam transtornos para motoristas que precisam trafegar pela ES 261, que liga o município de Fundão a Santa Teresa. De acordo com o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) foram contabilizados 47 pontos de atenção na via.
Um dos pontos mais críticos é o trecho na altura do km 97. No dia 3 de dezembro, a Prefeitura de Santa Teresa publicou, nas redes sociais, imagens do local. Nove dias depois, o local continua totalmente interditado para veículos pesados, ônibus e caminhões e parcialmente interditado para veículos leves.
Os pontos de atenção receberam uma sinalização provisória inicial, implantada de forma emergencial, mas, segundo o DER-ES novas placas estão sendo instaladas a partir desta segunda-feira (12).
O DER-ES informou que já está providenciando projetos para restaurar o trecho do km 97. O órgão também afirmou que já está atuando em mais de 20 pontos.
“As desobstruções somente puderam ser iniciadas após a estiagem e já estão sendo executadas. As desobstruções maiores passam por estudos mais detalhados a fim de não causar novos e maiores deslizamento”, afirma o órgão por nota.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Defesa Civil de Fundão a SantaTeresa sobre as obstruções. Assim que houver retorno o texto será atualizado.