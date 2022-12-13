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Primo Bitti

Escola alvo de ataque em Aracruz é reaberta com atividades culturais e esportivas

Depois dos momentos de terror, de acordo com a Sedu, a programação para esse retorno foi pensada para promover o reencontro e fortalecer a conexão entre estudantes, professores e funcionários

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:15

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:15
EEFM Primo Bitti
Alunos voltam a frequentar aulas em uma das escolas alvo do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Após mais de duas semanas desde o ataque que matou 4 pessoas e deixou outras 12 feridas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, a  Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti será reaberta nesta quarta-feira (14) com atividades culturais e esportivas . Segundo a Secretaria de Estado da Educação (Sedu), as aulas serão retomadas em outro momento. O ataque ocorreu na manhã do dia 25 de novembro, quando um atirador, de 16 anos, invadiu a Primo Bitti e uma escola particular de Coqueiral de Aracruz e atirou contra alunos e professores.
Depois dos momentos de terror, de acordo com a Sedu, a programação para esse retorno foi pensada para promover o reencontro e fortalecer a conexão entre estudantes, professores e funcionários.
“Todo apoio neste momento é importante, por isso, haverá um espaço com profissionais da psicologia, que estarão disponíveis para atender os estudantes diante de qualquer necessidade ou ocorrência. Outro cuidado foi providenciar o aumento da segurança escolar”, afirma a Sedu.
Para os alunos que não se sentirem preparados para retornar à escola não há obrigatoriedade de voltar para a instituição neste momento.
A escola passou por uma reforma com mudanças na estrutura da unidade. Além disso, os profissionais da escola contaram com apoio de especialistas de diferentes instituições, organizaram diversas propostas, com atividades artísticas, esportivas e rodas de conversa, tudo pensado para acolher, cuidar e escutar.

Correção

14/12/2022 - 6:19
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, que as aulas na escola Primo Bitti seriam retomadas nesta quarta (14), mas a Sedu reiterou que, neste momento, só serão realizadas atividades culturais e esportivas no local.

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