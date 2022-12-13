Escola alvo de ataque em Aracruz é reaberta com atividades culturais e esportivas

Alunos voltam a frequentar aulas em uma das escolas alvo do ataque em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Depois dos momentos de terror, de acordo com a Sedu, a programação para esse retorno foi pensada para promover o reencontro e fortalecer a conexão entre estudantes, professores e funcionários.

“Todo apoio neste momento é importante, por isso, haverá um espaço com profissionais da psicologia, que estarão disponíveis para atender os estudantes diante de qualquer necessidade ou ocorrência. Outro cuidado foi providenciar o aumento da segurança escolar”, afirma a Sedu.

Para os alunos que não se sentirem preparados para retornar à escola não há obrigatoriedade de voltar para a instituição neste momento.

A escola passou por uma reforma com mudanças na estrutura da unidade. Além disso, os profissionais da escola contaram com apoio de especialistas de diferentes instituições, organizaram diversas propostas, com atividades artísticas, esportivas e rodas de conversa, tudo pensado para acolher, cuidar e escutar.