Menino de 11 anos baleado em ataque a escolas em Aracruz recebe alta

O menino de 11 anos baleado durante os ataques a escolas de Aracruz em novembro recebeu alta neste sábado (3). O estudante – que não teve a identidade informada – estava internado no Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória (HINSG), o Infantil de Vitória, desde o dia do atentado. Duas mulheres e uma adolescente de 14 anos seguem internadas, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado às 18h.
Uma mulher de 51 anos segue com o quadro de saúde estável e está na enfermaria do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. A professora Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, saiu do coma induzido na quarta-feira (30), mas segue intubada e em estado grave na UTI da mesma unidade hospitalar.
Quatro mortes
No dia do crime, na sexta-feira (25), três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
As vítimas que faleceram foram identificadas como:
- Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
- Maria da Penha Banhos, de 48 anos
- Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos
- Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos
Suspeito preso e 12 feridos
Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado.
Filho de um policial militar, o adolescente de 16 anos é ex-aluno da Escola Primo Bitti e afirmou que agiu motivado por bullying. Investigações apontam ligação dele com o nazismo. Após o ataque, ele voltou para casa e almoçou normalmente. Ele foi preso na própria sexta-feira (25).
Até o momento, os tiros dados pelo adolescente deixaram quatro mortos e 12 feridos, entre estudantes e professores. Além das cinco pessoas que seguem internadas, duas tiveram alta na última segunda-feira (28). As demais vítimas foram atendidas e liberadas no próprio dia do ataque.