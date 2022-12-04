Menino de 11 anos baleado em ataque a escolas em Aracruz recebe alta

O menino de 11 anos baleado durante os ataques a escolas de Aracruz em novembro recebeu alta neste sábado (3). O estudante – que não teve a identidade informada – estava internado no Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória (HINSG), o Infantil de Vitória, desde o dia do atentado. Duas mulheres e uma adolescente de 14 anos seguem internadas, conforme boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado às 18h.

Uma mulher de 51 anos segue com o quadro de saúde estável e está na enfermaria do Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. A professora Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, saiu do coma induzido na quarta-feira (30), mas segue intubada e em estado grave na UTI da mesma unidade hospitalar.

Quatro mortes

No dia do crime, na sexta-feira (25), três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.

As vítimas que faleceram foram identificadas como:

Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos

Maria da Penha Banhos, de 48 anos

Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos

Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos

Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução

Suspeito preso e 12 feridos

Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado.

Filho de um policial militar, o adolescente de 16 anos é ex-aluno da Escola Primo Bitti e afirmou que agiu motivado por bullying. Investigações apontam ligação dele com o nazismo. Após o ataque, ele voltou para casa e almoçou normalmente. Ele foi preso na própria sexta-feira (25).