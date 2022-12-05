Professora baleada em Aracruz melhora e tubos são retirados

Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, levou cinco tiros no ataque em escolas em Aracruz Crédito: Acervo Pessoal

"Ela já está interagindo bem e está ciente do que aconteceu. Deve ir para o quadro da enfermaria em breve, mas não sabemos quando. Os tiros que ela levou estão 'secando', já está sem febre, infecções. Graças a Deus, está evoluindo", afirmou.

A educadora foi baleada por cinco tiros, que atingiram as pernas, quadril, abdômen e torax. Degina está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, e sem previsão de alta. Ela tem um casal de filhos gêmeos de 7 anos e um bebê de oito meses que ainda mama.

Your browser does not support the audio element. rofessora baleada em Aracruz melhora e tubos são retirados

Leandro também detalhou que, apesar das limitações, a esposa também já está conseguindo se comunicar. "A Degina está conversando lentamente, com a voz bem baixa, porque ficou entubada, mas creio que até quinta-feira (08) ela vai conseguir se comunicar melhor. A equipe do hospital está ajudando muito para que ela possa se recuperar", frisou.

Estado de saúde das vítimas

Até a manhã desta segunda-feira (05), três vítimas do atentado às escolas ainda permaneciam internadas. Segundo o boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a adolescente de 14 anos já apresenta melhoras, mas também continua na UTI. Com a extubação de Degina, é possivel que o documento sofra modificações nos próximos dias.

01 mulher, 51, estado de saúde estável, está em enfermaria;

01 mulher, 37 anos, segue entubada em UTI em grave estado geral;

01 criança do sexo feminino, 14 anos, apresenta estado de saúde estável, está na UTI do HINSG ‘Dra. Milena Gotardi’ – anexo ao HPM.