Professora baleada em Aracruz melhora e tubos são retirados

A professora de inglês Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, uma das vítimas do ataque a escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, foi extubada e em breve deve ser transferida para a enfermaria, segundo informações do marido, o técnico mecânico Leandro Fernandes.
"Ela já está interagindo bem e está ciente do que aconteceu. Deve ir para o quadro da enfermaria em breve, mas não sabemos quando. Os tiros que ela levou estão 'secando', já está sem febre, infecções. Graças a Deus, está evoluindo", afirmou.
A educadora foi baleada por cinco tiros, que atingiram as pernas, quadril, abdômen e torax. Degina está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, e sem previsão de alta. Ela tem um casal de filhos gêmeos de 7 anos e um bebê de oito meses que ainda mama.
rofessora baleada em Aracruz melhora e tubos são retirados
Leandro também detalhou que, apesar das limitações, a esposa também já está conseguindo se comunicar. "A Degina está conversando lentamente, com a voz bem baixa, porque ficou entubada, mas creio que até quinta-feira (08) ela vai conseguir se comunicar melhor. A equipe do hospital está ajudando muito para que ela possa se recuperar", frisou.
Estado de saúde das vítimas
Até a manhã desta segunda-feira (05), três vítimas do atentado às escolas ainda permaneciam internadas. Segundo o boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a adolescente de 14 anos já apresenta melhoras, mas também continua na UTI. Com a extubação de Degina, é possivel que o documento sofra modificações nos próximos dias.
- 01 mulher, 51, estado de saúde estável, está em enfermaria;
- 01 mulher, 37 anos, segue entubada em UTI em grave estado geral;
- 01 criança do sexo feminino, 14 anos, apresenta estado de saúde estável, está na UTI do HINSG ‘Dra. Milena Gotardi’ – anexo ao HPM.
Com informações do g1 ES