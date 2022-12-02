Professora baleada em Aracruz ganha áudio de presidente do Fluminense

Professora de história Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, sobreviveu após levar 7 tiros em ataque a escolas em Aracruz Crédito: Acervo pessoal

No áudio, Mário Bittencourt, reeleito presidente do Fluminense no último dia 26, ainda disse que vai enviar uma lembrança para a educadora.

"Fiquei sabendo que você acabou sendo vítima desse ataque tão triste que aconteceu no Espírito Santo, que você vinha votar na gente. Fico muito triste, mas ao mesmo tempo sei que você está se recuperando. A gente vai te mandar uma lembrança aí depois para te fazer um carinho e fico querendo te conhecer. Quando a gente for jogar no Espírito Santo faço questão que você vá na concentração conhecer os jogadores e me dar um abraço, tá bom? Beijo grande, melhoras, boa recuperação e a gente conta com você" Mário Bittencourt - Presidente do Fluminense

Em entrevista ao g1 ES, Sandra contou que é professora há mais de 30 anos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, primeira unidade de ensino atacada pelo atirador que matou quatro pessoas. A educadora vai se aposentar em menos de dois anos.

A professora relembrou os momentos que antecederam o ataque, que aconteceu no dia 25 de novembro. "Lembro que estava conversando com outras professoras quando ouvi um barulho que achei ser rojão, mas logo vi um homem com uma arma atirando nas colegas que estavam na mesa ao lado. Em seguida, ouvi a professora Flávia chamando para se proteger embaixo da mesa e assim fizemos", contou.

Sem ter como fugir dos disparos, Sandra contou que foi atingida por sete tiros. Cinco deles atingiram uma perna e dois acertaram a outra. Ela disse ainda que foi rapidamente socorrida.

"Primeiro vieram os funcionários do posto de saúde e um farmacêutico do local que, juntamente com o professor Luiz começaram a estancar os sangramentos e acalmar as vítimas, depois veio o socorro do Samu", relembrou.

A professora foi levada para o Hospital São Camilo, que fica no mesmo município, e em seguida transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

No mesmo dia passou por cirurgia. "No começo foi muito difícil, muito sofrimento e muita dor. Na cirurgia que fiz no dia que cheguei precisei colocar as contenções externas e os ferros incomodavam, mas agora foi feita a cirurgia definitiva, retirou os ferros e estou bem melhor", disse.

Sandra disse que amigos e familiares estiveram ao lado dela o tempo inteiro. A professora pediu orações para todas as vítimas e parentes, além de toda a comunidade que sofreu com o ataque.

O ataque a duas escolas em Aracruz deixou 4 mortos e 12 feridos. O assassino é um atirador de 16 anos que estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. Ele foi apreendido horas após o crime.