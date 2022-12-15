Após viver quase 20 anos nas ruas do ES, estudante passa em 1° lugar no Ifes

"Nós recebemos com muita alegria a notícia de que Dayana e outras duas pessoas, usuários do Centro Pop, tinham sido aprovadas no Ifes neste ano.

A Dayana esteve, por muito tempo, em situação de rua. Ela é originária do Rio de Janeiro. Tem uma história de vida com muitas violações de direito. Veio para Vitória e, em determinado momento, ela aceita o convite da equipe de abordagem para estar no Centro Pop.

A partir daí, ela começa a ser atendida, ter atendimento jurídico, fazer suas refeições no espaço, criar uma vinculação com a equipe e também volta a estudar. Dentro do Centro Pop, existe a Educação de Jovens e Adultos (EJA), que é uma parceria com a Secretaria de Educação do município.

O caso da Dayana é um caso de sucesso e a gente torce muito por ela. É um motivo de muita alegria. Ela mostrou como histórias de vida podem ser reescritas e como as pessoas precisam de oportunidades"