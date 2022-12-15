Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fenômeno curioso

Tornado? Nuvem-funil chama atenção em São Jose do Calçado; veja vídeo

Formação no céu da cidade no Sul do Espírito Sanyo durou pouco tempo na manhã desta quinta-feira (15), mas intrigou moradores da região; Incaper explica fenômeno

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 13:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 dez 2022 às 13:50
Os moradores de São Jose do Calçado, no Sul do Espírito Santo, flagraram uma cena curiosa no céu na manhã desta quinta-feira (15). Em formato de cone, a formação se parece com um tornado, mas, segundo meteorologista, trata-se de uma nuvem-funil. O fenômeno durou pouco tempo, mas deixou a população local intrigada.
Um dos moradores que gravaram o fenômeno é Filipe Beloni. “Passei pela praça e registrei. Já tinha visto em Vitória, mas aqui em São José do Calçado foi a primeira vez. O tempo aqui está nublado e uma sensação de abafado”, comentou.
Formação de nuvem no céu em São Jose do Calçado chama atenção Crédito: Filipe Beloni
Procurada pela reportagem, a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) informou, em nota, que o fenômeno registrado em imagens pelos moradores se trata de uma nuvem-funil.
"Essa nuvem se desenvolve a partir de nuvens de tempestade, e caso toque o solo, a formação de uma nuvem-funil pode significar a origem de um tornado, com a capacidade de gerar ventos da ordem de até 100 km/h. Esta nuvem, em forma de funil, se forma a partir dos movimentos giratórios dos ventos, dando origem a um cone, com ventos circulares que partem da base da nuvem de tempestade em direção à superfície", explicou o Incaper.
O órgão destacou que a nuvem-funil pode durar alguns minutos, principalmente, quando não toca o solo, e perde a configuração do formato de funil após alguns minutos. No entanto, a formação pode causar vendavais em suas imediações e é um fenômeno considerado comum de ser registrado no período chuvoso.
Considerando a gravação, o Incaper destacou que é observado que a nuvem-funil perde sua configuração depois de alguns minutos, confirmando que não toca o solo, não configurando um tornado.

Veja Também

Dicas para dirigir com segurança durante o período de chuvas

Brasileiros querem desvendar mistério de nuvem que surge no mesmo lugar

Incaper explica nuvem em formato de funil que apareceu no litoral Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima Incaper São José do Calçado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados