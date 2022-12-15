Tornado? Nuvem-funil chama atenção em São Jose do Calçado; veja vídeo

Os moradores de São Jose do Calçado , no Sul do Espírito Santo, flagraram uma cena curiosa no céu na manhã desta quinta-feira (15). Em formato de cone, a formação se parece com um tornado, mas, segundo meteorologista, trata-se de uma nuvem-funil. O fenômeno durou pouco tempo, mas deixou a população local intrigada.

Um dos moradores que gravaram o fenômeno é Filipe Beloni. “Passei pela praça e registrei. Já tinha visto em Vitória, mas aqui em São José do Calçado foi a primeira vez. O tempo aqui está nublado e uma sensação de abafado”, comentou.

Formação de nuvem no céu em São Jose do Calçado chama atenção Crédito: Filipe Beloni

"Essa nuvem se desenvolve a partir de nuvens de tempestade, e caso toque o solo, a formação de uma nuvem-funil pode significar a origem de um tornado, com a capacidade de gerar ventos da ordem de até 100 km/h. Esta nuvem, em forma de funil, se forma a partir dos movimentos giratórios dos ventos, dando origem a um cone, com ventos circulares que partem da base da nuvem de tempestade em direção à superfície", explicou o Incaper.

O órgão destacou que a nuvem-funil pode durar alguns minutos, principalmente, quando não toca o solo, e perde a configuração do formato de funil após alguns minutos. No entanto, a formação pode causar vendavais em suas imediações e é um fenômeno considerado comum de ser registrado no período chuvoso.