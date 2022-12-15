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Dicas para dirigir com segurança durante o período de chuvas

Como este período do ano é bastante chuvoso, é fundamental que o motorista tenha alguns cuidados relacionados à condução do veículo e à sua manutenção

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

15 dez 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Dicas para dirigir com segurança durante o período de chuvas
Verifique se as palhetas do limpador de para-brisa estão funcionando bem Crédito: Freepik
Temos passado por um período de muitas chuvas. A tendência é de que essa situação continue, até porque, isso é natural, por conta do clima nesta época do ano. Dada essa situação, é fundamental ter cuidados relacionados à condução do veículo e à sua manutenção.
Você conhece esses cuidados? Sua maneira de dirigir é mais cuidadosa em dias de chuva?
Listei abaixo algumas situações que vão te ajudar a cuidar melhor do seu carro e de sua segurança nesse período. Confira:
A primeira coisa a se atentar é em relação aos limpadores de para-brisa. Verifique se as palhetas estão funcionando bem. Basta ligar o esguicho d’água do para-brisa para fazer essa conferência. Se perceber que não está limpando bem, ou que está ocorrendo atrito maior do que o normal da borracha da palheta com o vidro, é recomendada a troca das palhetas.
Verifique os pneus do seu carro. Muitas vezes pela rotina corrida não nos atentamos aos pneus. Esse item, com certeza, é dos mais importantes de um automóvel, pois está 100% ligado à segurança.
Mantenha-os sempre calibrados e verifique o estado de conservação através do TWI (é uma marca que mostra o desgaste dos pneus). Pneus novos podem representar sua segurança, diminuindo o risco de derrapagem do carro, inclusive em pista molhada.
Verifique todas as lanternas do seu carro. Setas, luz de freio, faróis alto e baixo. Na chuva deixe o farol baixo ligado. Isso aumenta a visibilidade de seu carro perante outros motoristas.
Aumente a distância do seu veículo dos outros automóveis. Manter uma distância maior de outros carros é seguro, visto que, numa situação de frenagem brusca do veículo da frente, você terá tempo de parar seu carro com menor risco de derrapagem, o que poderia ocasionar uma colisão no veículo da frente.
Caso aconteça aquaplanagem, que é o deslizamento do veículo sobre um filme de água acumulada no asfalto, a dica é para que o motorista mantenha a calma, tirando o pé do acelerador, sem pisar no freio e sem movimentar o volante, até que os pneus voltem a ter contato com o solo.
Evite atravessar enchente, mas se for apanhado de surpresa, analise a situação. Só passe caso a altura da água esteja no máximo até a metade das rodas do carro. Ao decidir atravessar, mantenha aceleração constante. Se seu carro for manual, mantenha a primeira marcha. Se for automático, coloque o câmbio na opção de marcha reduzida e acelere constantemente, até atravessar o local. Manter a aceleração constante pode evitar que entre água no motor.
Caso seu carro tenha ficado em local alagado, sofrendo com água entrando dentro dele, ou mesmo em local que a água alcançou o motor, é fundamental levar o veículo a uma oficina para uma verificação completa, inclusive elétrica.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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