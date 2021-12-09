Entenda quais são os riscos ao comprar um carro batido

Danos estruturais

Imagine você se esforçar para comprar um bem de consumo com valor agregado alto, que muitas vezes representa a realização de um sonho, e depois descobrir que o carro comprado não está na condição esperada por já ter levado uma pancada forte?

Um carro que nunca foi batido, em regra geral, vale mais do que um carro que já sofreu uma colisão. Então, se você comprar um automóvel danificado e pagar o preço como se ele nunca tivesse sofrido um reparo, nesse sentido certamente você estará pagando mais caro do que aquele veículo realmente custa.

Um veículo quando sofre uma colisão, dependendo do impacto, também sofre danos mecânicos. Se o reparo dos componentes afetados no acidente não for feito da maneira correta, provavelmente o automóvel apresentará problemas mecânicos não esperados por quem adquiriu o veículo sem saber dessa condição.