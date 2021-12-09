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Mercado automotivo

Entenda quais são os riscos ao comprar um carro batido

Na hora de comprar um veículo é preciso muita atenção para não investir em um automóvel com problemas mecânicos e evitar transtornos

Públicado em 

09 dez 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Para diminuir o risco de comprar um carro batido você pode exigir um laudo estrutural do carro mostrando o estado real da estrutura do veículo.
Para diminuir o risco de comprar um carro batido você pode exigir um laudo estrutural do carro mostrando o estado real da estrutura do veículo. Crédito: Freepik/Jcomp
Dias atrás fiz uma enquete em meu Instagram perguntando aos meus seguidores qual o maior medo ao comprar um carro usado. Foi unânime. O maior medo das pessoas que participaram da enquete é comprar um veículo batido. Mas qual o problema em se comprar um automóvel nessa condição?
Os quatro principais problemas e riscos de se comprar um carro batido são:

Danos estruturais

Imagine você se esforçar para comprar um bem de consumo com valor agregado alto, que muitas vezes representa a realização de um sonho, e depois descobrir que o carro comprado não está na condição esperada por já ter levado uma pancada forte? 
Um carro que nunca foi batido, em regra geral, vale mais do que um carro que já sofreu uma colisão. Então, se você comprar um automóvel danificado e pagar o preço como se ele nunca tivesse sofrido um reparo, nesse sentido certamente você estará pagando mais caro do que aquele veículo realmente custa. 
Um veículo quando sofre uma colisão, dependendo do impacto, também sofre danos mecânicos. Se o reparo dos componentes afetados no acidente não for feito da maneira correta, provavelmente o automóvel apresentará problemas mecânicos não esperados por quem adquiriu o veículo sem saber dessa condição.
Quando falamos de danos estruturais num veículo, também existe o risco do automóvel perder aderência e estabilidade de acordo com a avaria sofrida. Isso pode colocar em risco a integridade física dos ocupantes. Além do mais, quando um carro sofre uma colisão, alguns transtornos podem ser bem frequentes como infiltração de água  e ruídos mais altos relacionados a entrada de ar, por exemplo.
Para diminuir o risco de ter esse tipo de transtorno, a dica é exigir um laudo estrutural do carro comprovando o  real estado da estrutura do veículo.
Quem não quer correr riscos e quer eliminar a possibilidade de comprar um carro batido pode investir em uma consultoria especializada para a compra de carros usados. O certo é que esse tipo de investimento pode te garantir tranquilidade e satisfação com seu novo carro.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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