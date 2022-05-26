Oficina convencional ou concessionária: onde revisar seu carro?

É fundamental entender que cada carro tem sua característica e sua recomendação sobre manutenções por parte da montadora Crédito: Shutterstock

Com frequência percebo que as manutenções preventivas é sinônimo de dúvida na cabeça do consumidor. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que tem um carro específico que é excelente, nunca deu problema e que só precisou trocar óleo e filtro de óleo.

Será que essa teoria está correta? Será que, por melhor que o veículo seja, uma revisão preventiva correta é tão simples assim? E onde fazer as revisões preventivas do seu carro, numa oficina convencional ou na autorizada da marca do seu veículo?

Uma coisa é inegável: um automóvel com todas manutenções preventivas feitas no período certo, com troca e/ou verificação dos itens necessários, fazem com que seu carro esteja sempre em dia e valorizado no mercado.

É fundamental entender que cada carro tem sua característica e sua recomendação sobre manutenções por parte da montadora. E esse é o aspecto mais importante disso, exatamente a recomendação de quem fabricou o veículo.

Quem faz essa recomendação tem estudo e gabarito para isso. Ou seja, seguindo à risca o que a montadora pede que seja feito em seu carro a vida útil dele é muito maior.

Minha recomendação entre escolher revisar o carro numa concessionária ou numa oficina é a seguinte: enquanto estiver no período de garantia de fábrica, esse veículo deve ser revisado na autorizada da marca. É importante que seja revisado no tempo certo ou na quilometragem estipulada pela montadora. Esses fatores fazem com que a garantia esteja validada.

Fique atento ao que é estipulado pela montadora como serviço obrigatório na revisão em questão. Isso vai te ajudar a evitar serviços desnecessários que a empresa tenta vender e implicaria no aumento do valor que você vai gastar nesse momento.

No caso de veículos que não estão no período de garantia, você pode revisar seu carro numa oficina convencional, normalmente ficando mais barato o investimento nessa manutenção preventiva. No entanto, é preciso ter cuidado. É preciso escolher com critério e esse é um grande desafio. Abaixo, listei alguns pontos que merecem ser analisados:

Recomendação da montadora O serviço a ser feito tem que ser exatamente o recomendado pela montadora. Ou seja, nem serviços a mais e nem a menos. A não ser em situações específicas de uso e desgaste. Peças de qualidade Nunca permita que peças de qualidade inferior sejam colocadas na substituição. Exija que a peça a ser usada em seu carro seja da mesma marca que a montadora usa ou pelo menos de primeira linha de qualidade para que você não tenha problemas futuros. Notas de serviço Apesar do vínculo de confiança que você tem com seu mecânico, exija sempre notas de tudo que foi feito em seu carro e guarde numa pastinha essas notas de serviços e peças trocadas. Esse hábito vai te ajudar a controlar e comprovar que as manutenções preventivas de seu veículo estão em dia. Orientação da montadora prevalece Ainda sobre o vínculo de confiança e voltando ao primeiro tópico, mesmo se seu mecânico disser que algum serviço recomendado pela montadora é desnecessário no momento, a orientação que deve prevalecer sempre é a da montadora. Fique esperto!