Oficina convencional ou concessionária: onde revisar seu carro?

Com frequência percebo que as manutenções preventivas é sinônimo de dúvida na cabeça do consumidor. Tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que tem um carro específico que é excelente, nunca deu problema e que só precisou trocar óleo e filtro de óleo.
Será que essa teoria está correta? Será que, por melhor que o veículo seja, uma revisão preventiva correta é tão simples assim? E onde fazer as revisões preventivas do seu carro, numa oficina convencional ou na autorizada da marca do seu veículo?
Uma coisa é inegável: um automóvel com todas manutenções preventivas feitas no período certo, com troca e/ou verificação dos itens necessários, fazem com que seu carro esteja sempre em dia e valorizado no mercado.
É fundamental entender que cada carro tem sua característica e sua recomendação sobre manutenções por parte da montadora. E esse é o aspecto mais importante disso, exatamente a recomendação de quem fabricou o veículo.
Quem faz essa recomendação tem estudo e gabarito para isso. Ou seja, seguindo à risca o que a montadora pede que seja feito em seu carro a vida útil dele é muito maior.
Minha recomendação entre escolher revisar o carro numa concessionária ou numa oficina é a seguinte: enquanto estiver no período de garantia de fábrica, esse veículo deve ser revisado na autorizada da marca. É importante que seja revisado no tempo certo ou na quilometragem estipulada pela montadora. Esses fatores fazem com que a garantia esteja validada.
Fique atento ao que é estipulado pela montadora como serviço obrigatório na revisão em questão. Isso vai te ajudar a evitar serviços desnecessários que a empresa tenta vender e implicaria no aumento do valor que você vai gastar nesse momento.
No caso de veículos que não estão no período de garantia, você pode revisar seu carro numa oficina convencional, normalmente ficando mais barato o investimento nessa manutenção preventiva. No entanto, é preciso ter cuidado. É preciso escolher com critério e esse é um grande desafio. Abaixo, listei alguns pontos que merecem ser analisados:
Independentemente de onde você escolher revisar seu carro é importante estar com as manutenções preventivas em dia. Isso garante que seu carro esteja valorizado no mercado, além de diminuir bastante o risco de ficar na mão no dia a dia.