Vila Velha vai ter corredor exclusivo de ônibus da 3ª Ponte à Carlos Lindenberg

Vila Velha vai ter um corredor exclusivo para ônibus ligando a Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg. A faixa terá 7,5 quilômetros de extensão, indo do Terminal de Vila Velha até a região da Glória, com ciclovia, calçadas acessíveis, estações de embarque e intervenções viárias.
O anúncio foi feito neste sábado (23) pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), acompanhado do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), durante o desfile cívico-militar em comemoração aos 491 anos de Vila Velha. O projeto foi contemplado pelo Novo PAC, do governo federal, com investimento de R$ 143 milhões.
Além do corredor, um pacote de obras, licitações, ordens de serviço e investimentos para diferentes regiões da cidade foram anunciados pela Prefeitura de Vila Velha e pelo Governo do Estado. O valor total dos investimentos é superior a R$ 650 milhões.
Um destaque é o projeto de requalificação da orla no trecho da Barra do Jucu até Interlagos (9,2 km). A intervenção, estimada em R$ 70 milhões, entra em processo licitatório ainda neste mês. Vale lembrar que está em execução a construção do novo calçadão entre Interlagos e Nova Ponta da Fruta, com 7,5km.
Veja, abaixo, um resumo dos investimentos anunciados:
Inaugurações
Escola Professora Neusa Andrade Guimarães, em Jardim Marilândia – R$ 5,6 milhões
Galpão Sede Rural – R$ 600 mil
CCI de Morada da Barra – R$ 820 mil
Aquisição de pluviômetros e estações meteorológicas – R$ 1,2 milhão (10 Estações Meteorológicas e 22 Pluviômetros)
Ordens de serviço previstas
Escola Edson Tavares, em Ilha dos Bentos – R$ 16,5 milhões
Cras Morada da Barra – R$ 2,2 milhões
Nova Unidade Municipal de Ensino Infantil em Santa Paula II – R$ 8,4 milhões
Unidade Básica de Saúde Porte 4 de Santa Rita – R$ 7 milhões
Estrutura da Polícia Federal em Vila Velha – R$ 1,7 milhão
Obras e projetos em licitação
Requalificação da orla da Barra do Jucu a Interlagos – R$ 70 milhões
Novo Mercado de Pescado da Prainha – R$ 27 milhões
Corredor exclusivo de ônibus entre a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg (PAC) – R$ 143,2 milhões
Nova Biblioteca Municipal – R$ 2,1 milhões
Largo Frei Pedro Palácios (Prainha) – R$ 1,3 milhão
Centro Comunitário pela Vida (Convive), em Morada da Barra – R$ 18 milhões
Contenção de encostas em Alvorada – R$ 948 mil
Contenção de encostas em Jaburuna – R$ 2,3 milhões
Sinalização turística – R$ 1,3 milhão
Investimentos e projetos anunciados
Periferia Viva em Nova Jabaeté 5 – R$ 99,8 milhões
Continuação da alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade – R$ 63 milhões
Ciclovia da Rodovia do Sol e viadutos – R$ 20 milhões
Novo sistema operacional (Retrofit) das EBAPs de Guaranhuns, Sítio Batalha e Canal da Costa – R$ 54 milhões
Construção de unidades habitacionais em Jabaeté e Vale Encantado – R$ 50 milhões
Construção de sete quadras poliesportivas cobertas – R$ 7 milhões
Aquisição de nove bombas de águas pluviais – R$ 5 milhões
Praça inclusiva e academia ao ar livre – R$ 4 milhões
Construção do Anexo II da Guarda Municipal – R$ 2,5 milhões
Ampliação da Escola BelyCarlla, em São Conrado – R$ 10,1 milhões
Ampliação da Escola Arnaldo Borgo, em Praia das Gaivotas – R$ 5,7 milhões
Recapeamento Asfáltico (Asfalto Novo) – R$ 14 milhões
Novo Teatro no prédio da antiga Câmara Municipal (Prainha) – R$ 15 milhões
Regularização fundiária com entrega de 7,4 mil títulos REURB – R$ 7,9 milhões
Compra de 375 coletes balísticos para a Guarda Municipal – R$ 963 mil
Aquisição de armamentos e munições para a Guarda Municipal – cerca de R$ 700 mil