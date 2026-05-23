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Pacote de investimentos

Vila Velha vai ter corredor exclusivo de ônibus da 3ª Ponte à Carlos Lindenberg

Anúncio foi feito neste sábado (23), durante o desfile cívico-militar em comemoração aos 491 anos da cidade; outras obras estão previstas

Publicado em 23 de Maio de 2026 às 11:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

23 mai 2026 às 11:40
Terceira Ponte
Corredor exclusivo de ônibus vai ligar Terceira Ponte até avenida na Glória Crédito: Governo do Estado

Vila Velha vai ter um corredor exclusivo para ônibus ligando a Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg. A faixa terá 7,5 quilômetros de extensão, indo do Terminal de Vila Velha até a região da Glória, com ciclovia, calçadas acessíveis, estações de embarque e intervenções viárias.


O anúncio foi feito neste sábado (23) pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), acompanhado do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), durante o desfile cívico-militar em comemoração aos 491 anos de Vila Velha. O projeto foi contemplado pelo Novo PAC, do governo federal, com investimento de R$ 143 milhões. 


Além do corredor, um pacote de obras, licitações, ordens de serviço e investimentos para diferentes regiões da cidade foram anunciados pela Prefeitura de Vila Velha e pelo Governo do Estado. O valor total dos investimentos é superior a R$ 650 milhões.


Um destaque é o projeto de requalificação da orla no trecho da Barra do Jucu até Interlagos (9,2 km). A intervenção, estimada em R$ 70 milhões, entra em processo licitatório ainda neste mês. Vale lembrar que está em execução a construção do novo calçadão entre Interlagos e Nova Ponta da Fruta, com 7,5km.


Veja, abaixo, um resumo dos investimentos anunciados:

Inaugurações

  • Escola Professora Neusa Andrade Guimarães, em Jardim Marilândia – R$ 5,6 milhões

  • Galpão Sede Rural – R$ 600 mil 

  • CCI de Morada da Barra – R$ 820 mil 

  • Aquisição de pluviômetros e estações meteorológicas – R$ 1,2 milhão (10 Estações Meteorológicas e 22 Pluviômetros)


Ordens de serviço previstas

  • Escola Edson Tavares, em Ilha dos Bentos – R$ 16,5 milhões 

  • Cras Morada da Barra – R$ 2,2 milhões

  • Nova Unidade Municipal de Ensino Infantil em Santa Paula II – R$ 8,4 milhões 

  • Unidade Básica de Saúde Porte 4 de Santa Rita – R$ 7 milhões 

  • Estrutura da Polícia Federal em Vila Velha – R$ 1,7 milhão 


Obras e projetos em licitação

  • Requalificação da orla da Barra do Jucu a Interlagos – R$ 70 milhões 

  • Novo Mercado de Pescado da Prainha – R$ 27 milhões 

  • Corredor exclusivo de ônibus entre a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg (PAC) – R$ 143,2 milhões 

  • Nova Biblioteca Municipal – R$ 2,1 milhões 

  • Largo Frei Pedro Palácios (Prainha) – R$ 1,3 milhão 

  • Centro Comunitário pela Vida (Convive), em Morada da Barra – R$ 18 milhões 

  • Contenção de encostas em Alvorada – R$ 948 mil  

  • Contenção de encostas em Jaburuna – R$ 2,3 milhões 

  • Sinalização turística – R$ 1,3 milhão 


Investimentos e projetos anunciados

  • Periferia Viva em Nova Jabaeté 5 – R$ 99,8 milhões 

  • Continuação da alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade – R$ 63 milhões 

  • Ciclovia da Rodovia do Sol e viadutos – R$ 20 milhões 

  • Novo sistema operacional (Retrofit) das EBAPs de Guaranhuns, Sítio Batalha e Canal da Costa – R$ 54 milhões 

  • Construção de unidades habitacionais em Jabaeté e Vale Encantado – R$ 50 milhões 

  • Construção de sete quadras poliesportivas cobertas – R$ 7 milhões 

  • Aquisição de nove bombas de águas pluviais – R$ 5 milhões 

  • Praça inclusiva e academia ao ar livre – R$ 4 milhões 

  • Construção do Anexo II da Guarda Municipal – R$ 2,5 milhões

  • Ampliação da Escola BelyCarlla, em São Conrado – R$ 10,1 milhões

  • Ampliação da Escola Arnaldo Borgo, em Praia das Gaivotas – R$ 5,7 milhões

  • Recapeamento Asfáltico (Asfalto Novo) – R$ 14 milhões 

  • Novo Teatro no prédio da antiga Câmara Municipal (Prainha) – R$ 15 milhões 

  • Regularização fundiária com entrega de 7,4 mil títulos REURB – R$ 7,9 milhões

  • Compra de 375 coletes balísticos para a Guarda Municipal – R$ 963 mil

  • Aquisição de armamentos e munições para a Guarda Municipal – cerca de R$ 700 mil

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