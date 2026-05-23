Vila Velha vai ter corredor exclusivo de ônibus da 3ª Ponte à Carlos Lindenberg

Vila Velha vai ter um corredor exclusivo para ônibus ligando a Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg. A faixa terá 7,5 quilômetros de extensão, indo do Terminal de Vila Velha até a região da Glória, com ciclovia, calçadas acessíveis, estações de embarque e intervenções viárias.





O anúncio foi feito neste sábado (23) pelo prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB), acompanhado do governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), durante o desfile cívico-militar em comemoração aos 491 anos de Vila Velha. O projeto foi contemplado pelo Novo PAC, do governo federal, com investimento de R$ 143 milhões.





Além do corredor, um pacote de obras, licitações, ordens de serviço e investimentos para diferentes regiões da cidade foram anunciados pela Prefeitura de Vila Velha e pelo Governo do Estado. O valor total dos investimentos é superior a R$ 650 milhões.





Um destaque é o projeto de requalificação da orla no trecho da Barra do Jucu até Interlagos (9,2 km). A intervenção, estimada em R$ 70 milhões, entra em processo licitatório ainda neste mês. Vale lembrar que está em execução a construção do novo calçadão entre Interlagos e Nova Ponta da Fruta, com 7,5km.





Veja, abaixo, um resumo dos investimentos anunciados: