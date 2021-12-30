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Dicas para viajar com seu carro sem ter dor de cabeça nas férias

Nada como pegar estrada para curtir a família e amigos. Para evitar imprevistos, é preciso tomar alguns cuidados

Públicado em 

30 dez 2021 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Leve seu carro a uma oficina mecânica de confiança para fazer um check list completo antes de pegar estrada.
Leve seu carro a uma oficina mecânica de confiança para fazer um check list completo antes de pegar estrada. Crédito: Shutterstock
Nada como viajar para espairecer e curtir a família e amigos. Mas para que esse momento de descontração não se torne uma dor de cabeça, é preciso tomar alguns cuidados antes de cair na estrada. Confira as dicas abaixo para evitar imprevistos:

Cheque itens obrigatórios

É de grande importância verificarmos na rota de viagem a quantidade de pedágios existentes no percurso e o custo disso. Além desse aspecto para o planejamento financeiro, o custo de combustível é de suma importância. Inclusive, quando for fazer esse cálculo, faça a conta sempre arredondando para mais, tanto o valor do litro de combustível em questão quanto o consumo do veículo.
É importante seu veículo estar em ordem referente a parte mecânica, elétrica etc. Por isso, leve seu carro a uma oficina mecânica de confiança para fazer um check list completo verificando os freios, balanceamento das rodas e alinhamento do carro, calibragem dos pneus, óleo do motor, filtros gerais, líquido de arrefecimento, mangueiras que fazem parte do sistema de arrefecimento, luzes de sinalização, velas, cabos de velas, correias, bateria, palhetas do limpador de para-brisa e líquido de limpeza do para-brisas.
É muito comum, devido a correria do dia a dia, algumas pessoas esquecerem de pagar os impostos de seus carros, como por exemplo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Dessa forma, faça uma consulta de seu carro no sistema do Detran (detran.es.gov.br) para que você tenha certeza de que seu veículo está em dia e apto a rodar. Verifique também em sua CNH a data de validade da mesma.
Confirme que em seu carro estão o triângulo de sinalização, chave de roda, macaco e estepe, inclusive verifique a calibragem de seu estepe.
Seguindo essas dicas com certeza você garante uma viagem tranquila em relação a seu carro para você e sua família.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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