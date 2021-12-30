Dicas para viajar com seu carro sem ter dor de cabeça nas férias

Cheque itens obrigatórios

É de grande importância verificarmos na rota de viagem a quantidade de pedágios existentes no percurso e o custo disso. Além desse aspecto para o planejamento financeiro, o custo de combustível é de suma importância. Inclusive, quando for fazer esse cálculo, faça a conta sempre arredondando para mais, tanto o valor do litro de combustível em questão quanto o consumo do veículo.

É importante seu veículo estar em ordem referente a parte mecânica, elétrica etc. Por isso, leve seu carro a uma oficina mecânica de confiança para fazer um check list completo verificando os freios, balanceamento das rodas e alinhamento do carro, calibragem dos pneus, óleo do motor, filtros gerais, líquido de arrefecimento, mangueiras que fazem parte do sistema de arrefecimento, luzes de sinalização, velas, cabos de velas, correias, bateria, palhetas do limpador de para-brisa e líquido de limpeza do para-brisas.

É muito comum, devido a correria do dia a dia, algumas pessoas esquecerem de pagar os impostos de seus carros, como por exemplo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Dessa forma, faça uma consulta de seu carro no sistema do Detran ( detran.es.gov.br ) para que você tenha certeza de que seu veículo está em dia e apto a rodar. Verifique também em sua CNH a data de validade da mesma.